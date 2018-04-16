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Юные предприниматели представили оригинальные идеи на ярмарке-конкурсе «Шаги в бизнес»
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Юные предприниматели представили оригинальные идеи на ярмарке-конкурсе «Шаги в бизнес» 

ТРК Губерния 27 минут назад
Многообещающие идеи — от юных предпринимателей. Разработки и проекты представили школьники Самарского региона на V Областной ярмарке-конкурсе «Шаги в бизнес». Она проходила в селе Исаклы. Конкурс стал традиционным и позволяет ученикам развивать в себе качества настоящих коммерсантов. Какие задумки уже воплощают дети, расскажет Владимир Маркин.
Персонажи мультфильмов и образы изящных лебедей — на них и посмотреть приятно, и хочется попробовать. Необычные изделия подготовили юные кондитеры из села Савруха Похвистневского района в своём кулинарном проекте. Школьницы воплощают оригинальные идеи в различной продукции.
Нестандартных задумок много. Областная ярмарка-конкурс «Шаги в бизнес» открывает в детях навыки предпринимательства со школьной скамьи. Она проходит в экономическом лицее села Исаклы уже в девятый раз, четвёртый год подряд при поддержке "Газпром трансгаз Самара".
С каждым годом количество участников растёт. Коллективы стараются удивить своими проектами, привнести в бизнес-индустрию новинку.
Шаги в бизнес делают школьники не только Самарского региона. На конкурс приезжают и дети из соседних республик. География будет расширяться и в дальнейшем. Ведь поддерживать молодёжь — одна из задач, которые ставит перед собой «Газпром трансгаз Самара».
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