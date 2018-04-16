Роснефть «зажгла звезды» в Самаре

В Самаре подошёл к концу корпоративный фестиваль " Роснефть зажигает звёзды". Длился он три дня. Последний отметился конкурсным выступлением музыкантов и гала-концертом, на котором были объявлены имена победителей во всех номинациях.

Лиричное звучание пианино, мощные гитарные риффы и народные инструменты. Конкурсную программу фестиваля «Роснефть зажигает звёзды» замыкают музыканты. Это групповые и сольные номера.

Талантливые нефтедобытчики, нефтепереработчики и нефтехимики. Каждый коллектив — участник от своего предприятия. При этом в команде могут быть люди из совершенно разных отделов. А помогают им в выступлении порой друзья и близкие.

Итоги конкурса как всегда подводят на гала-концерте. Перед ним несколько часов отдыха, последние репетиции номеров, подведение итогов и принятие нелегких решений членам жюри.

"У нас бывает так, что человек танцует или играет на каком-то инструменте, не очень хорошо это делает, но он с такой душой отдается этому процессу и видно, что он старался и готовился. В этом случае побеждает как раз желание человека что-то сделать, поделиться красивым", — считает Алексей Гоман , член жюри.

”Человек играет на скрипке, поет с женой, она ему аккомпанирует. Как на это приятно смотреть. Честь им и хвала, этим взрослым, которые работают на производстве, приходят домой и занимаются творчеством”, — отмечает Левон Оганезов , член жюри.

Фестиваль «Роснефть зажигает звёзды» проходит уже в восьмой раз. Участие в нём ежегодно принимают все дочерние предприятия компании. Возраст участников — от семи лет. Лучшие номера по итогам всех зональных этапов попадают в Москву — на всероссийский финал.