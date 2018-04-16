Кара Делевинь объявила бойкот Coachella

Модель Кара Делевинь призвала всех объявить бойкот музыкальному фестивалю Coachella, который ежегодно проходит в Америке. Его посещают многие знаменитости как в качестве выступающих, так и в качестве гостей.

Кара рассказала, что не хочет больше посещать мероприятие из идеологических соображений: его спонсирует американский предприниматель Филип Аншуц, который открыто высказывается против ЛГБТ-сообщества.

После выступления Бейонсе, на котором она воссоеденилась со своими коллегами по группе Destiny's Child — Мишель Уильямс Келли Роуленд , Кара поделилась постом в Инстаграме, где написала о своем восхищении по отношению к девушкам. Многие осудили ее за непостоянное отношение к фестивалю.

Кара ответила подпичикам, что по-прежнему призывает отказаться от посещения фестиваля Coachella, но не позволит некоторым личностям втсавать между ней и тем, что она любит.