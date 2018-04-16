Ещё
«Кубик в кубе» прекратит озвучивать сериалы Amedia TV после неудачных переговоров с правообладателем
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Кубик в кубе» прекратит озвучивать сериалы Amedia TV после неудачных переговоров с правообладателем 

DTF.RU 57 минут назад
Фото: DTF.RU
Об этом сообщается в официальном сообществе студии озвучки.
По словам представителей «Кубика в кубе» Amedia TV усомнилась в их «искренности и порядочности», поскольку студия озвучки продолжила публиковать сериалы Amedia TV в своём Telegram-канале.
Учитывая то, как начался этот конфликт (вместо того, чтобы поговорить и сотрудничать с «двумя физлицами» Amedia TV заявила о намерении завести уголовное дело), мы понимали, что они нас не возьмут. Но мы надеялись, что они прислушаются ко мнению зрителей.
Отстаивая свою позицию, представители «Кубика» вновь сделали акцент на качестве перевода.
Тысячи зрителей писали комментарии и делали посты о том, что хотят смотреть нашу озвучку легально и готовы платить за это деньги.
Грустно, что Amedia TV не обратила внимание на мнение тех, кто смотрит сериалы в альтернативной озвучке.
Обидно, что нам придётся отказаться от десятка любимых сериалов, которые мы делали хорошо.
Жалко, что НВО не знает, что компания, которой они продали права, локализует их «Кремниевую долину» так, что её никто не хочет смотреть.
Но ничего не поделаешь. Мы не сможем тягаться с многомиллионной корпорацией.
Начиная с 16 апреля «Кубик в кубе» прекратит озвучивать сериалы, принадлежащие Amedia TV. В их число входят «Кремниевая долина», «Миллиарды», «Мир Дикого Запада», «Американская история ужасов», «Эш против зловещих мертвецов», «Двойка» и другие.
Мы по-прежнему не знаем будет ли Amedia TV подавать на нас в суд. Тем не менее, мы хотим завершить эту историю с минимальными юридическими рисками и для этого предложим Amedia TV заключить мировое соглашение.
DTF обратился за комментарием в Amedia TV, и в компании пообещали вернуться с ответом в начале следующего рабочего дня.
Конфликт Amedia TV и «Кубика в кубе» начался, когда неназванный партнёр Amedia TV поделился с представителями «Кубика» фрагментом переписки, в которой представители Amedia TV сообщали о возможности судебного разбирательства с авторами «пиратских» озвучек.
#законы #сериалы
DTF.RU: последние новости
«Кубик в кубе»: «Глупо сесть за то, что ты любил сериалы и хорошо озвучивал проституток и наркоманов» JoJo's Bizarre Adventure и творческий путь Хирохико Араки «Коллекция ужасов Дзюндзи Ито»: на бумаге страшнее
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя6
Что стало с популярными группами и певцами 90-х19
Команду КВН из НАТО показали Путину3
Что стало со звездами «Аншлага»
Тест: угадайте актеров русского происхождения
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение