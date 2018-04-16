«Кубик в кубе» прекратит озвучивать сериалы Amedia TV после неудачных переговоров с правообладателем

Об этом сообщается в официальном сообществе студии озвучки.

По словам представителей «Кубика в кубе» Amedia TV усомнилась в их «искренности и порядочности», поскольку студия озвучки продолжила публиковать сериалы Amedia TV в своём Telegram-канале.

Учитывая то, как начался этот конфликт (вместо того, чтобы поговорить и сотрудничать с «двумя физлицами» Amedia TV заявила о намерении завести уголовное дело), мы понимали, что они нас не возьмут. Но мы надеялись, что они прислушаются ко мнению зрителей.

Отстаивая свою позицию, представители «Кубика» вновь сделали акцент на качестве перевода.

Тысячи зрителей писали комментарии и делали посты о том, что хотят смотреть нашу озвучку легально и готовы платить за это деньги.

Грустно, что Amedia TV не обратила внимание на мнение тех, кто смотрит сериалы в альтернативной озвучке.

Обидно, что нам придётся отказаться от десятка любимых сериалов, которые мы делали хорошо.

Жалко, что НВО не знает, что компания, которой они продали права, локализует их «Кремниевую долину» так, что её никто не хочет смотреть.

Но ничего не поделаешь. Мы не сможем тягаться с многомиллионной корпорацией.

Начиная с 16 апреля «Кубик в кубе» прекратит озвучивать сериалы, принадлежащие Amedia TV. В их число входят «Кремниевая долина», «Миллиарды», «Мир Дикого Запада», «Американская история ужасов», «Эш против зловещих мертвецов», «Двойка» и другие.

Мы по-прежнему не знаем будет ли Amedia TV подавать на нас в суд. Тем не менее, мы хотим завершить эту историю с минимальными юридическими рисками и для этого предложим Amedia TV заключить мировое соглашение.

DTF обратился за комментарием в Amedia TV, и в компании пообещали вернуться с ответом в начале следующего рабочего дня.

Конфликт Amedia TV и «Кубика в кубе» начался, когда неназванный партнёр Amedia TV поделился с представителями «Кубика» фрагментом переписки, в которой представители Amedia TV сообщали о возможности судебного разбирательства с авторами «пиратских» озвучек.

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