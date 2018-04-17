«Его сердце трепещет, а пульс невозможно посчитать»

Тимофей Трифонов из подмосковного Электрогорска к своим пяти годам перенес уже две тяжелые операции на сердце. У мальчика сложный врожденный порок — множественные дефекты строения сердца и магистральных сосудов. Сейчас его жизнь снова под угрозой, спасти Тимофея может только срочная операция, которую готовы провести кардиохирурги московской Детской городской клинической больницы №13 имени Н. Ф. Филатова. Вот только лечение в столичной больнице для ребенка из Подмосковья — платное. Семья Трифоновых живет на съемной квартире и с трудом сводит концы с концами. Оплатить дорогую операцию они не могут.

О том, что у ее ребенка порок сердца, врачи сказали Наталье, когда она была на четвертом месяце беременности. Новорожденного Тиму сразу забрали в реанимацию. И началось хождение крохи по мукам. На третьи сутки жизни малыша на реанимобиле перевезли в кардиоцентр, где врачи выявили у него сложный врожденный порок сердца. Затем последовал переезд в городскую больницу №67. А через некоторое время Тиму обследовали кардиохирурги Детской городской клинической больницы (ДГКБ) №13 имени Н. Ф. Филатова. Заключение врачей повергло родителей в шок: ребенка надо срочно оперировать, более того — понадобится несколько операций.

В трехнедельном возрасте Тимофею сделали первую этапную операцию в Филатовской больнице. Она прошла успешно, после этого мальчика каждые четыре месяца привозили на обследование.

В три года Тимофею сделали вторую операцию — теперь уже на открытом сердце. Оплатить лечение помогли благотворители.

— Двое суток после операции Тима находился в реанимации. Это были самые страшные дни в моей жизни. Словами не передать, — вспоминает Наталья. — Нас туда не пускали. Справки о состоянии сына давали только по телефону. Звонить можно было два раза в день: один звонок утром и один вечером…

Когда Наталье сообщили, что Тимофея отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, и он сразу задышал, она не смогла сдержать слез — теперь уже радости.

На третьи сутки ребенка перевели в отделение. Слабенький, бледный мальчик, весь в трубках и катетерах, больно было смотреть. Он увидел на пороге палаты маму и расплакался.

— Обиделся, что мне пришлось оставить его одного в операционной, и не хотел разговаривать, — грустно улыбается Наталья. — Мы ведь раньше не разлучались. Вообще-то Тима по характеру мягкий, нежный, даже девочки его обижают, а он никому не может дать сдачи. Но после тяжелой операции он вел себя очень мужественно. Когда ночью у Тимы выпадали из носа трубочки, через которые подают кислород, он сам их вставлял.

После операции на открытом сердце организм ребенка восстанавливался долго и трудно. У Тимоши нарушен сердечный ритм. При малейшей физической нагрузке лицо мальчика мгновенно бледнеет, а вокруг рта и носа появляется синева.

— Чуть-чуть побегает, буквально минуту-полторы, и ему уже плохо, — говорит Наталья, — начинает задыхаться, сразу садится или просится на ручки. Горько слышать, когда пятилетний ребенок жалуется, как старичок: «Я устал, больше не могу!» Недавно у Тимы резко поднялось давление. Он лежал такой бледный, будто вся кровь отхлынула от головы, и вздыхал: «Мама, мне плохо».

Тимофей часто болеет, особенно страдают бронхи.

— Когда сын кашляет, губы у него синеют, а дыхание становится свистящим, — рассказывает Наталья. — Беру его на руки и чувствую, как сердце трепещет, будто у птички. Пульс посчитать невозможно. Даже аппарат сбивается…

Сейчас Тимофею назначена третья этапная операция, и снова на открытом сердце. Кардиологи говорят, что она жизненно необходима: организм ребенка насытится кислородом, Тима перестанет задыхаться и сможет жить нормальной детской жизнью. Вот только денег на эту операцию у его родителей нет.

Стоимость операции 550 750 рублей.

Заведующий отделением кардиохирургии ДГКБ №13 имени Н. Ф. Филатова Владимир Ильин (Москва): «У Тимофея сложный врожденный порок сердца, при котором невозможно выполнение радикальной анатомической коррекции сердца. По этой причине ребенку выполняется этапная гемодинамическая коррекция порока. Две операции уже успешно проведены в нашей клинике. В настоящее время мальчику требуется завершающая операция: мы установим специальный протез для соединения нижней полой вены с правой легочной веной. В результате вся венозная кровь будет, минуя сердце, перенаправляться в сосуды легких и насыщаться там кислородом. Это избавит ребенка от гипоксемии (снижения содержания кислорода в крови) и значительно улучшит его состояние».

Дорогие друзья! Если вы решите помочь Тимофею Трифонову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде.

ПОМОЧЬ ТИМОФЕЮ

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