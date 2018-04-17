Листы Коронационного альбома представят на выставке в Петербурге к 200-летию Александра II

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. / ТАСС /. Листы редкого издания Коронационного альбома с описанием коронации императора Александра II представят во вторник в храме-музее «Спас на Крови» в Санкт-Петербурге на выставке, приуроченной к 200-летию со дня рождения российского государя.

"Это раритетное издание 1856 года включает гравюры и хромолитографии Михаила Зичи, Василия Тимма, с документальной точностью передающие торжественный церемониал происходящего действа", — отметили в пресс— службе Государственного-музея памятника «Исаакиевский собор», к комплексу которого относится Спас на Крови.

На выставке «Царю-Освободителю» будут демонстрироваться и оригинал основного указа Александра II — Манифеста об отмене крепостного права 1861 года, а также литография с его портрета, составленного из фрагментов текста манифеста, и памятная медаль в честь освобождения крестьян от крепостной зависимости.

Помимо этого, среди экспонатов покажут и альбом картин в память 25-летия Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Он представляет собой сделанные в 1900 году в Санкт-Петербурге фототипии работ известных художников-баталистов Николая Дмитриева-Оренбургского и Василия Верещагина , запечатлевших эпизоды сражений балканской военной кампании. Посетители также увидят альбом хромолитографий «Венчания русских государей на царство» 1873 года, охватывающий период от Михаила Федоровича до Александра III.

Выставка будет открыта до 15 мая.

Об Александре II Александр II (1818-1881) вошел в русскую историю как реформатор, инициировавший серию кардинальных преобразований во всех сферах общественной жизни страны, главным из которых стала отмена крепостного права в 1861 году. Помимо внутренних реформ, правление Александра II было ознаменовано достижениями во внешней политике, победоносными войнами и крупными территориальными приобретениями. Император погиб 1 марта 1881 года от взрыва бомбы, брошенной террористом-народовольцем. На месте трагедии на набережной канала Грибоедова (ранее — Екатерининского канала) в центре Петербурга по указу Александра III в 1883-1907 годах был возведен собор Воскресения Христова, также известный как Спас на Крови. Собор Воскресения Христова является действующим православным храмом и памятником федерального значения, ежегодно его посещают около 1,2 млн человек.