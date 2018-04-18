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Анна Седокова обнажила секси-формы в прозрачном платье и защитила право молодых мам быть желанными
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Анна Седокова обнажила секси-формы в прозрачном платье и защитила право молодых мам быть желанными 

WMJ.ru 29 минут назад
Фото: WMJ.ru
На церемонию вручения премии «Самые стильные в России» лауреатка номинации «Самая стильная сама года» Анна Седокова пришла в роскошном прозрачном платье от Анастасии Задориной, не скрывающем ее идеальных форм. После третьих родов Анна хорошо поработала над фигурой, и сейчас к ее тонкой талии и упругому аппетитному тылу не придраться. После выхода в свет Анна Седокова опубликовала секси-фото с церемонии в Instagram и порассуждала на тему материнства и желанности женщины. Она уверена, что рождение ребенка не означает, что женщина должна перестать быть красивой.
— резюмирует Седокова. Однако в комментариях ее осуждать не спешат: певицу называют шикарной и непревзойденной, а один из подписчиков признался, что его жена мечтает быть похожей на певицу. А как тебе секси-образ Анны Седоковой?
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