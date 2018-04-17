Ляйсан Утяшева и Павел Воля, Анна Седокова и Анастасия Решетова на премии «Самые стильные в России» 

Кто: Ляйсан Утяшева и Павел Воля, Анна Седокова, Анастасия Решетова, Яна Рудковская, Светлана Бондарчук, Белла Потемкина, Юлия Барановская, Зара, Виктория Дайнеко, Екатерина Волкова, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Жасмин, Наталья Рудова, Мария Миногарова и многие другие.
Что: Премия «Самые стильные в России» по версии журнала Hello.
Где: Концертный зал «Известия Hall», Москва.
Когда: 16.04.2018.
Люди говорят: В Москве в концертном зале «Известия Hall» снова наградили самых стильных людей страны на церемонии вручения премии «Самые стильные в России». Ведущим вечера стал Дмитрий Хрусталев, а объявлять победителей ему по очереди помогали Яна Рудковская, Наталья Давыдова и Снежана Георгиева. Ляйсан Утяшева и Павел Воля были признаны самой стильной парой, а Риналь Мухаметов самым стильным мужчиной. Иконой стиля назвали знаменитую актрису Светлану Дружинину, известную своими ролями в картинах «Гардемарины, вперед!», «Девчата» и «Дело было в Пенькове». Глюк'oZa победила в специальной номинации, но вместо нее на сцену вышла ее 10-летняя дочь Лида, которая извинилась за маму (она не смогла приехать на премию из-за пробок). Самой стильной мамой при этом назвали Анну Седокову! Главный приз премии в номинации «Самая стильная» вручили Ксении Собчак, которая в своей благодарственной речи призвала всех присутствующих быть неравнодушными людьми, напомнив про ситуацию с арестом Кирилла Серебренникова и его коллег, а также про проблему свалки в Волоколамске. Кстати, о Кирилле Серебренникове в этот вечер со сцены также говорила Виктория Исакова, когда получала приз в номинации Casual.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/lyajsan-utyasheva-i-pavel-volya-anna-sedokova-i-anastasiya-reshetova-na-premii-samye-stilnye-v-rossii/