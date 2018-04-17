«Не все можно назвать платьем»: полуголая Анна Седокова огорчила обывателей

Певица Анна Седокова блеснула откровенным нарядом на престижной церемонии от журнала «Hello!», спровоцировав бурные обсуждения своим выходом в свет. Возмущение вызвало то, что на вечеринке за званием «Самая стильная мама» Анна поднялась на сцену в «голом» наряде.

Понедельник — день тяжелый, однако отечественный бомонд собрался на светском рауте в честь премии «Самые стильные в России», организованной журналом «Hello!». Знаменитости выгуляли свои фешенебельные наряды, позируя перед папарацци на красной дорожке церемонии награждения. Себя показать и на других посмотреть пришла и певица Анна Седокова, которая удостоилась в этот вечер специального звания, победив в номинации «Самая стильная мама».

Впрочем, внимание к себе артистка привлекла не только почетной статуэткой, но и вызывающим нарядом, который многие сочли излишне откровенным. Модное нынче «голое» платье Анны состояло из черного боди и прозрачной накидки, которая таинственно мерцала, обволакивая фигуру Седоковой. Публикация от rudovanata (@rudovanata) 16 Апр 2018 в 1:08 PDT И хотя, бесспорно, эффектное платье за версту приковывало взгляд, пользователи сети были смущены тем, что подобные одеяния носит обладательница звания стильной мамы. Так, по мнению россиян, по-настоящему модные и молодые мамочки едва ли могут похвастаться вызывающими нарядами, поскольку их гардероб составлен из сочетания стиля с удобством и скромностью.

«Самая стильная мама пришла в купальнике на торжественное мероприятие, сверху накинув кисею! Мода не перестает удивлять своими вывертами! Самое стильное в этом наряде — цена!» «Обожаю Вас, но вот когда выходят на премии в боди с фатином — для меня прям взрыв мозга, ну не клип же это, и не пляж» «Уж замуж невтерпеж! Ну не до такой степени!» «Такое ощущение, что в гардеробе у всех одни купальники» «Как бы там ни было, однако это точно не мамин наряд для выхода в люди» «Может и не надо было с платьем заморачиваться, шла бы в трусах» «Её наряд соответствовал её речи, на сцене она сказала: давайте делать детей» «Не всё одетое на женщину, можно называть платьем!»

Свою же позицию относительно того, что можно носить женщине с детьми, а что нельзя, Анна высказала в своей торжественной речи на сцене. Артистка отметила, что давление общественного мнения предписывает всем матерям спрятаться в свои раковины, однако, как убеждена певица, самое главное в материнстве — это сохранить себя. Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 17 Апр 2018 в 12:35 PDT Да и к тому же, уж чем-чем, а вызывающими нарядами Анну не смутить. Не так давно певица расширила свой круг занятий и начала писать о сексе для одного из журналов. Более того, звезда уверена, что ее откровения на интимную тему придутся по вкусу читателям. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!