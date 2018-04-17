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Было — стало: куда пропала и как сейчас выглядит заводная экс-солистка группы «Сливки» Карина Кокс
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Было — стало: куда пропала и как сейчас выглядит заводная экс-солистка группы «Сливки» Карина Кокс 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В начале 2000-х зрители узнали зажигательное девичье трио под названием «Сливки». Солистка коллектива Карина Кокс в то время носила дерзкие наряды: короткие юбки, открытые топы. Помнишь, один из хитов коллектива «Летели недели»?
В начале 2011 года Карина Кокс решила покинуть группу и подписала контракт с лейблом Black Star inc. Тогда певица стала первой девушкой-артистом на лейбле Тимати. Покинув «Сливки» Карина не только начала сольный путь как певица, но и попробовала свои силы в других сферах. Она самостоятельно написала сначала текст к песне «Все решено», а потом и сценарий к клипе. Режиссером выступил Константин Черепков.
В 2012 году Карина вышла замуж за своего коллегу по лейблу Dj M. E. G. В том же году Кокс родила первую дочь. Сейчас у супругов подрастают две девочки.
Сейчас в Карине уже не узнать ту заводную девчонку из девчачьего трио. На смену коротким юбкам пришли длинные наряды. Певица увлекается йогой, не ест мясо, правильно питается и рассказывает об этом своим поклонникам в соцсетях.
Проработав некоторое время с Тимати, Карина покинула его лейбл, но не ушла из музыки. В настоящий момент она продолжает заниматься творчеством. Вот, например, месяц назад Кокс представила свою новую композицию, записанную совместно с мужем.
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Фото:Instagram, Global Look Press/Gennadii Sergeev, Said Gadzhiev, Evguenii Matveev, Anna Salynskaya, Anton Belitsky
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