Врачи спасли роженицу в Хабаровском крае

Опасные роды пришлось принимать врачам на полпути в посёлок Солнечный, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Комсомольчанка на 38-й неделе беременности отправилась в гости в посёлок Березовый, где у неё началась родовая деятельность. Опасность ситуации добавлял тот факт, что прежде женщина уже перенесла два кесаревых сечения, после которых естественные роды являются прямой угрозой для жизни матери и ребёнка.

— Два рубца на матке — это «бомба», чреватая разрывом и сильнейшим кровотечением, — говорит главный врач Солнечной районной больницы Иван Кожушков. — Мы проконсультировались с медициной катастроф в надежде, что есть возможность оперативно доставить роженицу хотя бы в Комсомольск, но вертолёт мог вылететь только вечером. Времени ждать не было совсем. Поэтому мы решили везти женщину к нам в районную больницу. Скорая выехала из Березового навстречу гинекологической бригаде из Солнечного. Встретились они в Горине, в тот момент, когда уже было невозможно везти роженицу дальше.

В итоге комсомольчанка родила в фельдшерско-акушерском пункте посёлка Горин, где есть кресло для экстренных родов. По словам главврача Солнечной районной больницы, если бы не квалификация и опыт врача-гинеколога и анестезиолога, риски были бы очень высоки.

— Самостоятельно родить третьего ребёнка после двух кесаревых — это редкость. У нас здесь все, конечно, были на взводе, переживали за роженицу. Но в ответственный момент гинекологическая бригада сработала очень профессионально. Однако надеемся, что таких экстремальных родов на наш век больше не придётся.

Сейчас жизни и здоровью матери и ребёнка ничего не угрожает.