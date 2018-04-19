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Голландская художница показала сколько уходит на рисунок. Уроки поэтапного рисования
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Голландская художница показала сколько уходит на рисунок. Уроки поэтапного рисования 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Художница по имени Флоортье из Нидерландов публикует в своих блогах полезные лайфхаки, которые помогают начинающим мастерам довольно быстро освоить азы в цифрового изобразительного искусства.
Иллюстратор публикует пошаговые инструкции в своем Instagram и в Youtube, детально показывая, сколько времени требуется на создание того или иного эскиза.
По словам Флоортье, несмотря на кажущуюся простоту создания красивых портретов в специальных компьютерных приложениях, высоких результатов в digital art, как и в любом другом деле, можно добиться лишь с помощью постоянной практики и непрерывной работы над собой.
Публикация от Floortjes Artwork (@floortjesart)
11 Мар 2018 в 1:35 PST  Публикация от Floortjes Artwork (@floortjesart)
25 Фев 2018 в 2:52 PST  Публикация от Floortjes Artwork (@floortjesart)
4 Янв 2018 в 12:13 PST  Публикация от Floortjes Artwork (@floortjesart)
2 Июл 2017 в 12:42 PDT  Публикация от Floortjes Artwork (@floortjesart)
21 Июн 2017 в 6:31 PDT  Публикация от Floortjes Artwork (@floortjesart)
30 Мар 2017 в 10:37 PDT  Французская художница Шарлотта Лебретон воплощает образы известных киноперсонажей в виде выразительных анимированных 3D портретов. Одно из увлечений Лебретон — современный кинематограф. Иллюстратор старается максимально ярко показать образы известных героев в своих работах.
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