Голландская художница показала сколько уходит на рисунок. Уроки поэтапного рисования

Художница по имени Флоортье из Нидерландов публикует в своих блогах полезные лайфхаки, которые помогают начинающим мастерам довольно быстро освоить азы в цифрового изобразительного искусства.

Иллюстратор публикует пошаговые инструкции в своем Instagram и в Youtube, детально показывая, сколько времени требуется на создание того или иного эскиза.

По словам Флоортье, несмотря на кажущуюся простоту создания красивых портретов в специальных компьютерных приложениях, высоких результатов в digital art, как и в любом другом деле, можно добиться лишь с помощью постоянной практики и непрерывной работы над собой.

Публикация от Floortjes Artwork (@floortjesart)

11 Мар 2018 в 1:35 PST Публикация от Floortjes Artwork (@floortjesart)

25 Фев 2018 в 2:52 PST Публикация от Floortjes Artwork (@floortjesart)

4 Янв 2018 в 12:13 PST Публикация от Floortjes Artwork (@floortjesart)

2 Июл 2017 в 12:42 PDT Публикация от Floortjes Artwork (@floortjesart)

21 Июн 2017 в 6:31 PDT Публикация от Floortjes Artwork (@floortjesart)

30 Мар 2017 в 10:37 PDT Французская художница Шарлотта Лебретон воплощает образы известных киноперсонажей в виде выразительных анимированных 3D портретов. Одно из увлечений Лебретон — современный кинематограф. Иллюстратор старается максимально ярко показать образы известных героев в своих работах.