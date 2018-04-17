В Ростове-на-Дону в ответ на решение местных чиновников завесить неугодные дома красивыми баннерами, представители ЛДПР предложили свои варианты. Теперь баннеры с такими надписями как, «Мэрия, имитирующая хорошую власть», «Водоканал», имитирующий хорошую работы для ростовчан", «Ливнёвка, имитирующая свою работу», Троллейбус, имитирующий хороший общественный транспорт". Местные власти выделили из бюджета около 22 млн рублей, чтобы закрыть от «глаз» фанатов и гостей ЧМ-2018 театр имени Горького на Театральной площади. Для этого чиновники закроют фасад здания баннером в стиле советского конструктивизма. Такой метод называется «украшением фан-зоны». Можно сказать, что это один из ярких примеров неготовности города к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.