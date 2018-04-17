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Вагон поезда в новосибирском метро украсили фотографиями крови
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Вагон поезда в новосибирском метро украсили фотографиями крови 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Утром 17 апреля в составе метропоезда-музея начал ездить вагон, который показывает историю и современную жизнь новосибирской службы крови.
Запуск нового вагона приурочен к 80-летию службы крови Новосибирской области.
«Мы гордимся тем, что 80 лет центр крови существует и не потерял того уровня, на котором начал работать. Ровно 80 лет назад пять филиалов Центрального института переливания крови — российского и единственного на тот момент вообще в мире — стали самостоятельными центрами крови. А дальше формировалась служба крови по всей России», — объяснил корреспонденту НГС главный врач Новосибирского клинического центра крови Константин Хальзов.
Первое переливание крови хирургическому больному от донора в Новосибирске было сделано в 1932 году. Но именно в 1938 году новосибирская станция переливания крови получила помещение площадью 385 кв. м в здании центральной поликлиники, сказано в исторической справке центра.
В вагоне размещены архивные фотографии, показывающие первые технологии забора крови и её переливания в начале прошлого века. Также на стенах вагона можно увидеть снимки современных лабораторий центра крови, фотографии выездных акций, донорских династий и рекордсменов-доноров. Некоторые из современных снимков, размещённых в вагоне, сделали фотографы НГС.
Главврач подчеркнул, что выставкой в поезде-музее центр благодарит доноров — ежегодно банк крови пополняют около 40 тысяч новосибирцев. Константин Хальзов добавил, что вагон будет курсировать в метрополитене минимум до осени.
Ранее в поезде-музее презентовали вагон с редкими фотографиями Монумента Славы.
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