«Перемен требуют наши сердца»: во Владивостоке состоялась всероссийская акция «Библионочь-2018»

Накануне, 21 апреля, Владивосток охватила всероссийская акция «Библионочь-2018», сообщает PRIMPRESS.

Пять площадок краевого центра присоединились в этом году к ежегодному фестивалю. Каждая из библиокек, которая проявила готовность принять гостей, подготовила программу.

Разные спикеры проводили семинары, круглые столы, мастер-классы, везде программа была своя. Самую обширную программу представила библиотека «Бук», которая и открыла фестиваль в 11 часов утра леторием и круглым столом, за которым собрались писатели Владивостока.

На другой площадке, в библиотеке № 12 также проводились мастер-классы и лекции. Одной из первой встречу под названием «Творческие сложности пишущих людей» для молодых писателей, блогеров и журналистов провела Антонина Климана. На встрече, в частности, разбирали правила создания текста, работу с эмоциями и их влиянием на писателя. Пришедших ждали небольшие тесты и «домашки».

«Все зависит от того, как вы пишете. Если вы пишете каждый день, это не всегда приносит дикую радость. Важно награждать себя за проделанную работу, — рассказала Антонина Климана, — также существует страх «чистого листа», существует он у тех, кто не привык писать каждый день. Если вы серьезно будете относиться к тестам, серьезно этим занимаетесь, то для вас страх чистого листа будет как минимум меньше. Я верю в то, что маленькие шаги — это самое правильное, что можно сделать».

Стоит отметить, что акция «Библионочь» в этом году прошла под девизом «Перемен требуют наши сердца». Такого формата фестиваль во Владивостоке прошел уже в третий раз.