Донал Глисон сыграет киллера в драме «Кухня»

Действие ленты развернется в 1970-е гг. в самом небезопасном районе Нью-Йорка под названием «Адская кухня». После полицейской облавы ирландских гангстеров, заправляющих районом, сажают в тюрьму. И тогда их жены берут контроль в свои руки, получается у них гораздо жестче и агрессивнее, чем у мужчин.

Доналу Глисону досталась роль ветерана вьетнамской войны и киллера, который возвращается в город, чтобы поквитаться с авторитетными дамочками.

Съемки «Кухни» начнутся в мае.