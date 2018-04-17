Донал Глисон сыграет киллера в драме «Кухня» 

Донал Глисон («Кролик Питер») вошел в актерский состав криминальной драмы «Кухня», экранизации одноименной серии комиксов. Он присоединился к Элизабет Мосс, Мелисса МакКарти, Тиффани Хэддиш и Марго Мартиндейл.
Действие ленты развернется в 1970-е гг. в самом небезопасном районе Нью-Йорка под названием «Адская кухня». После полицейской облавы ирландских гангстеров, заправляющих районом, сажают в тюрьму. И тогда их жены берут контроль в свои руки, получается у них гораздо жестче и агрессивнее, чем у мужчин.
Доналу Глисону досталась роль ветерана вьетнамской войны и киллера, который возвращается в город, чтобы поквитаться с авторитетными дамочками.
Съемки «Кухни» начнутся в мае.