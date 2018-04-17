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Блогер Вера Афанасьева: Творческий удар
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Блогер Вера Афанасьева: Творческий удар 

Новости Саратова 31 минуту назад
Фото: Новости Саратова
Так я называю ситуацию, когда человек, долгое время не занимающийся искусствами, вдруг начинает творить. И люди начинают писать картины, музыку, стихи или прозу, играть на музыкальных инструментах, вышивать, заниматься дизайном — иногда вроде бы и очень поздно, иногда даже выйдя на пенсию, когда уже и времени-то немного осталось.
Честь и хвала этим людям, молодцы они и великие умницы!
Но творческий удар может быть болезненным — кажется, что не успеешь, и нелеп, и никогда не догнать тех, кто занимался этим всю жизнь.
Не стоит переживать по этим поводам, не стоит тратить душевные силы на подобные сомнения, не стоит никого догонять.
Нужно просто творить — это огромная радость.
И свобода — только в творчестве человек может быть по-настоящему свободен от жестокости и несправедливости социума, от чужого мнения, от старости.
Творческий удар — это та внезапная любовь, которую человек начинает испытывать к миру. И уважение к себе, вера в себя — потому что он та особая часть мира, которая только и может сделать целое прекраснее.
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