Джейсона Кларка позвали на «Кладбище домашних животных»

Джейсон Кларк («Терминатор: Генезис», «Планета обезьян: Революция») готовится сыграть главную роль в новой экранизации романа Стивена Кинга «Кладбище домашних животных».

В центре сюжета находится доктор Луис Крид (Кларк), который перевозит свою семью из Чикаго в отдаленный пригород. Их новый дом соседствует с кладбищем домашних животных, где когда-то находилось древнее индейское захоронение.

Когда маленький сын Крида погибает под колесами грузовика, обезумевший от горя отец относит тело на могильник. Малыш возвращается к жизни, но совсем не таким, как был раньше.