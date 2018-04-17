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Джейсона Кларка позвали на «Кладбище домашних животных»
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Джейсона Кларка позвали на «Кладбище домашних животных» 

Киноафиша 51 минуту назад
Фото: Киноафиша
Джейсон Кларк («Терминатор: Генезис», «Планета обезьян: Революция») готовится сыграть главную роль в новой экранизации романа Стивена Кинга «Кладбище домашних животных».
В центре сюжета находится доктор Луис Крид (Кларк), который перевозит свою семью из Чикаго в отдаленный пригород. Их новый дом соседствует с кладбищем домашних животных, где когда-то находилось древнее индейское захоронение.
Когда маленький сын Крида погибает под колесами грузовика, обезумевший от горя отец относит тело на могильник. Малыш возвращается к жизни, но совсем не таким, как был раньше.
Деннис Уидмайер и Кевин Колш («Глаза звезды») снимут хоррор по сценарию Джеффри Бюхлера («Полуночный экспресс»).
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