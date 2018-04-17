Школьница из Челябинска стала стотысячным гостем «Артека»

11-летняя Даша Пашнина стала стотысячным гостем детского центра «артек» с момента воссоединения Крыма с Россией. Об этом челябинской школьнице сообщили прямо с космической орбиты. Но для девочки эта новость стала полной неожиданностью.

В «Артеке» с масштабом отпраздновали День космонавтики. Артековцы приняли участие во всероссийской акции «Подними голову». Они отправили желания в космос и составили космические послания. В ответ на это на сеансе прямой связи с Международной космической станцией российский космонавт Антон Шкаплеров и назвал имя стотысячного «артековца». Даше передали «космическое рукопожатие», пожелали интересного отдыха в «Артеке» и исполнения всех желаний.

— Я вообще в шоке! — смеется Даша. — Но на самом деле это важный праздник, и каждый школьник должен помнить, что когда-то российский космонавт первый покорил космос! Я горжусь этим!

Школьница много лет увлекается вокалом и, конечно же, хорошо учится. В «Артеке» Даша ходит в студию керамики и мечтает научиться красивые сувениры для друзей.

По словам директора «Артека» Алексей Каспржака, если в 2014 году детский центр принял только 6 тысяч человек, то за четыре года они преодолели 100-тысячный рубеж. Такой успех связан с реконструкцией «Артека» и новыми стандартами работы с подрастающим поколением современных школьников.