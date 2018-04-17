Ещё
Школьница из Челябинска стала стотысячным гостем «Артека»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Школьница из Челябинска стала стотысячным гостем «Артека» 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
11-летняя Даша Пашнина стала стотысячным гостем детского центра «артек» с момента воссоединения Крыма с Россией. Об этом челябинской школьнице сообщили прямо с космической орбиты. Но для девочки эта новость стала полной неожиданностью.
В «Артеке» с масштабом отпраздновали День космонавтики. Артековцы приняли участие во всероссийской акции «Подними голову». Они отправили желания в космос и составили космические послания. В ответ на это на сеансе прямой связи с Международной космической станцией российский космонавт Антон Шкаплеров и назвал имя стотысячного «артековца». Даше передали «космическое рукопожатие», пожелали интересного отдыха в «Артеке» и исполнения всех желаний.
— Я вообще в шоке! — смеется Даша. — Но на самом деле это важный праздник, и каждый школьник должен помнить, что когда-то российский космонавт первый покорил космос! Я горжусь этим!
Школьница много лет увлекается вокалом и, конечно же, хорошо учится. В «Артеке» Даша ходит в студию керамики и мечтает научиться красивые сувениры для друзей.
По словам директора «Артека» Алексей Каспржака, если в 2014 году детский центр принял только 6 тысяч человек, то за четыре года они преодолели 100-тысячный рубеж. Такой успех связан с реконструкцией «Артека» и новыми стандартами работы с подрастающим поколением современных школьников.
Хорошие новости: последние новости
Жители Челябинска делают фото, копируя снимки военных лет После скандала с граффити, которое закрасили коммунальщики, в Челябинске распишут еще 100 трансформаторных ящиков Челябинцы делают значки-звездочки с фотографиями участников Великой Отечественной войны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездами «Аншлага»11
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя7
Что стало с популярными группами и певцами 90-х20
Команду КВН из НАТО показали Путину3
Тест: угадайте актеров русского происхождения
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение