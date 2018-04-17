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Мультимедийный парк «Россия — Моя история» приглашает на выставку «Аксаковские места в Самаре»
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Мультимедийный парк «Россия — Моя история» приглашает на выставку «Аксаковские места в Самаре» 

Волга Ньюс 2 часа назад
Исторический парк вместе с Аксаковским комитетом Самарской области представляет выставку «Аксаковские места в Самаре», посвященную 160-летию издания сказки «Аленький цветочек» русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова.
Историю о преданности и любви, которые побеждают неверие и зло, писатель впервые услышал в детстве во время болезни. Об этом в повести «Детские годы Багрова-внука» он писал: «Скорому выздоровлению моему мешала бессонница. По совету тетушки, позвали ключницу Пелагею, которая была великая мастерица сказывать сказки и которую даже покойный дедушка любил слушать. Пришла Пелагея, села у печки и начала говорить, немного нараспев: „В неким царстве, в неким государстве…“ Нужно ли говорить, что я не заснул до окончания сказки? С эти пор, до самого моего выздоровления, Пелагея ежедневно рассказывала мне какую-нибудь из своих многочисленных сказок».
Много лет спустя Аксаков вспомнил ключницу Пелагею, ее замечательную историю про аленький цветочек и записал ее по памяти, впервые она была напечатана в 1858 г. — 160 лет назад в сборнике для детей.
Что объединяет семью Аксаковых с Самарским краем? На этот вопрос даст ответ новая экспозиция Исторического парка. К примеру, сын Сергея Тимофеевича, Григорий Аксаков, стал самарским Губернатором, он принимал участие в работе комитета по постройке кафедрального собора, благодаря его работе в Самаре были открыты общественный сад, Александровский приют, налажено телеграфное сообщение со всей Россией, уделялось большое внимание школам и больницам, был открыт Окружной суд, созданы органы городского самоуправления, укрупнены уезды.
В рамках открытия выставки состоится показ спектакля «Аленький цветочек» учебного центра театра Самарского государственного института культуры.
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