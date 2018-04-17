В Кургане открылась выставка фотографа Ксении Майтама, которая два года провела в океане

Бросить всё и отправиться в круиз фотографом решила жительница Кургана Ксения Майтама. Член курганского филиала «Союза фотохудожников России» долгое время работала фотографом в городской газете и, говорит, видела в Кургане всё, даже снимала приезд Владимира Путина . Но в какой-то момент девушка поняла, что хочет новых впечатлений и отправилась работать на круизный лайнер. Около 40 снимков, объединенных названием «На краю света», она привезла из трех круизов по Атлантическому океану. Иногда по привычке заменяя русские слова английскими Ксения рассказала корреспонденту 45.ru, как получить работу на круизном лайнере и как после двух лет странствий вернуться в Курган.

Вид на море через иллюминаторы

Нужно быть космонавтом

Родственники из Америки посоветовали поехать в круиз фотографом. Я заполнила анкету, прошла интервью по скайпу, строгую медкомиссию — для круиза нужно быть практически космонавтом! Всё происходило перед Новым годом, я боялась, что не успею, но ни разу не сомневалась в своем решении. После всех мне выслали билет на самолет до Майями.

пирс Косумеля, Мексика

Очередь за фото

Сначала мы проходили тренинги — нас морально готовили к работе. В первый рабочий день встречали пассажиров на входе на корабль в терминале. Все гости идут с ручной кладью, уже получили свой sea-pass (карта, которая одновременно и ключ от каюты, и карта оплаты), мы их зовем: «Идите сюда!» На входе — несколько студий с названием корабля, мы фотографируем каждого, а вечером все фотографии напечатаны, и у нас уже оформлена галерея.

Если проходила Formal night или Сaptain night (официальные мероприятия с участием капитана корабля), все наряжались, и к нам выстраивались настоящие очереди! Я фотографировала большие группы людей на лесенке. Один раз снимаю огромную группу, человек 25, одному машу, чтобы развернулся, второму — чтобы встал боком, задние ряды выстраиваю и вижу, что маленькому мальчику становится плохо. Фоткаю быстрее, и только все расходятся, он бам! Падает! Потерял сознание. Бегу к супервайзеру и вызываю врача, а на корабле звучит тревога «Альфа-альфа-альфа». Этот тревожный код до сих пор помню.

Канны, Франция

Сделайте меня красивее

Были, конечно, те, кто недоволен фотографиями: «Сделайте меня стройнее, красивее, почему у меня морщины, что за свет у вас тут?» Некоторые приходят, бросают нам фото: «Trash it!» (В помойку! — Прим. ред.) Были и благодарные клиенты: оставляли чаевые, подарки. Одна женщина сказала, что у нее крема не влезли в чемодан, и подарила мне.

У нас были четкие стандарты, в каких позах фотографировать и как обрезать фото. Они наиболее продаваемые, это упрощает работу, и ты под конец набиваешь руку.

Ибица, Испания

Часть работы — спасать пассажиров

Часть работы фотографа — безопасность пассажиров: если какая-нибудь emergency (опасность. — Прим. ред.), мы следуем своим инструкциям и должны знать, как эвакуировать людей с корабля. Я на открытой палубе должна была сканировать sea-pass. Если кто-то freak-out (паникует, — поясняет Ксения. — Прим. ред.), его нужно успокоить.

Косумель, Мексика

Шторм по ночам

Первый дни на лайнере мне снились кошмары, я думала, корабль переворачивается, и мы утонем! В первый круиз был Карибский сезон, море было неспокойным. Но думать об этом было особо некогда — нужно было вникать во всё. Потом кошмары прекратились.

На корабле

Фото после работы — это отдых

Фотографирование во время круиза тоже превращалось в своеобразную рутину, особенно когда вокруг столько людей! Даже в каюту заходишь, а там незнакомый roommate (сосед. — Прим. ред.) — не сестра, не подружка. На последнем корабле были экипаж 1 300 человек и 4 500 пассажиров.

Выставку я сделала из разных фотографий того, что заинтересовало меня, когда я пробегала мимо. Я по-русски и даже по-английски не сказала бы точно, что это — не отдушина (неправильное слово, будто меня там мучили). Просто закончила работу и пошла смотреть на мир: это и развлечение, и отвлечение.

Кусадаси, Турция

Опыт общения

Я приобрела огромный опыт общения с разными людьми: с добрыми, проблемными, психическими, истеричными. Научилась ценить субординацию и дисциплину — нужно уважать время других людей. Если опаздываешь на 5 минут, то у коллеги перерыв будет меньше на 5 минут. При этом обед всего полчаса.

С коллегами

В Кургане всё спокойно

Вернуться сюда нормально. Здесь все медленно, спокойно. Я не работаю, не вижу много людей, мне хорошо. Круизы и Курган — это настолько разное: приезжаю сюда, мне кажется, что путешествия не было. Уезжаю в круиз, кажется, что дома никогда не была.

Лестницы на корабле

Хочу увидеть всё в подробностях

Новый контракт мне не прислали, не знаю, хотела бы я ещё раз так поработать. Самой поехать в круиз не хочется — очень мало времени в порту, чтобы погулять. Теперь хочу на Карибские острова и поеду в отпуск во Францию к другу. Мы познакомились во время первого контракта — он работал в казино рядом с нами на корабле.

Фотографии из поездки Ксения Майтама объединила в выставку «На краю света», посетить которую бесплатно может любой желающий в Культурно-выставочном центре Кургана.

Отдыхать Ксения поедет в Париж