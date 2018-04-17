Работа с психологом и флюорография. Как подготовиться к партнерским родам

Почему сегодня первого ребенка рожают ближе к тридцати годам? Чем чреваты поздние роды? Стоит ли идти на роды с мужем? Полезна ли йога для беременных? На эти и другие вопросы «АиФ-Черноземье» ответили эксперты: главный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Воронежской области Ольга Самофалова и завотделением эстетической гинекологии и реабилитации Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова Инна Аполихина.

«Первенца рожают в 27»

Фаина Мания, «АиФ-Черноземье»: Сегодня женщины стали позже рожать первенцев. С чем это связано?

Ольга Самофалова: На сегодняшний день у молодежи изменились приоритеты. Если раньше возраст первородящих был 21-23 года, то теперь он сместился к 27 годам. Я думаю, что это связано, прежде всего, с тем, что молодежь хочет сначала построить карьеру, а потом уже думает о детях. Это доказывает и проведенный опрос общественного мнения. Когда у молодежи спросили об их приоритетах, рождение ребенка заняло лишь шестое место. Нужно начинать формировать семейные ценности у детей, модель многодетной семьи, начиная с подросткового возраста. На мой взгляд, с этого упущения и начинаются проблемы.

— Какой возраст самый подходящий для рождения первенца по медицинским показателям?

— Если мы говорим о физиологии, то с 21 до 25 лет. Вторые роды уже могут быть с интервалом в два года.

— Получается, что в 30 лет женщина уже считается старородящей?

— Сегодня границы уже размыты. Раньше мы называли женщин 28 лет и старше, родивших первого ребенка, «возрастные первородящие». На сегодняшний день этот термин из медицины убрали.

— Чем чреваты поздние роды для женщины?

— По медицинским показателям рожать первенца становится опасно после 37 лет. Снижаются репродуктивные резервы женского организма — становится меньше шансов забеременеть и выносить ребенка. Ведь фертильность определяется не только зачатием, но и вынашиванием и рождением здорового ребенка в срок. Здесь многое зависит от состояния здоровья женщины, отражаются на дальнейшем потомстве ее вредные привычки, стрессовые ситуации, экология. Но много случаев, когда рождаются совершенно здоровые дети и в 40, и в 45 лет.

Рожать не в одиночку

— Сегодня набирают популярность партнерские роды. Насколько они распространены в России?

— Если в Москве или Санкт-Петербурге партнерские роды выбирают 25-27% семей, то в регионах они не так широко распространены. Например, в Воронежской области порядка 5% пар рожают совместно. На это есть несколько причин. Во-первых, для партнерских родов должны быть созданы условия — индивидуальные родовые залы, которые есть далеко не в каждой медицинской организации. Во-вторых, обоюдное желание женщины и мужчины. Хотя сегодня партнерские роды — это не обязательно присутствие мужа. Вместе с женщиной может идти на роды ее мама или, например, сестра. Такие роды называются семейно-ориентированными. Я считаю, что это перспективное направление. Семейно-ориентированные роды не только создают комфортные условия для психологического состояния женщины, но и повышают ответственность медперсонала. Я вижу в этом только плюсы.

— Как подготовить мужа или маму к партнерским родам, чтобы они не упали в обморок в самый неподходящий момент?

— Перед родами необходимо проводить психолого-профилактическую работу. Ведь тот человек, который будет присутствовать при родах, должен помогать, а не мешать медперсоналу. Чтобы не упасть в обморок, не нужно наблюдать сам родовой акт, лучше стоять у изголовья женщины и подбадривать ее. Вообще, очень интересно наблюдать за реакцией мужчин. Когда рождается ребенок, он не спешит его брать на руки, а обнимает в это время жену. Ребенок — это для него пока что-то неизведанное, поэтому поддержка женщины — основная задача мужчины.

— Должен ли мужчина обследоваться перед партнерскими родами?

— Обязательно. Он должен быть обследован на сифилис, ВИЧ, гепатит, иметь при себе результаты флюорографии. В день родов его также проверят на отсутствие инфекционных заболеваний.

Мифы и правда о кесарево

— Некоторые женщины считают, что кесарево сечение лучше естественных родов. Как вы можете это прокомментировать?

— Это очень сложная операция, которую делают только по медицинским показаниям со стороны матери или плода. Что касается, ребенка, может возникнуть гипоксия или асфиксия плода. Кесарево назначают женщинам, когда возникает дискоординация родовой деятельности, которая не поддается терапии, тяжелые акушерские осложнения, неправильное положение плода. Все-таки женщина создана рожать естественным путем. Это физиология, и к этому нужно стремиться. Мы всеми силами стараемся уменьшить процент родов при помощи кесарево сечения.

— Чем опасно кесарево сечение для матери и младенца?

— Вовремя проведенная операция не отражается на здоровье младенца. Она делается во имя спасения его жизни. Для мамы сама по себе операция может быть травматичной. Кровопотеря больше при кесарево сечении, чем при обычных родах. Оно в какой-то мере ограничивает репродуктивную функцию на 2-3 операции, оставляет рубец на матке, может вызывать осложнения.

Родовые травмы и как их избежать

— Часто ли женщины получают родовые травмы?

Инна Аполихина: К сожалению, каждые пятые роды в России сопровождаются травмой промежности, разрывом мягких родовых путей или мышечных структур. Так, например, дисфункция тазового дна не приводит к смерти, но существенно снижает качество жизни. Из-за неприятных ощущений женщины избегают половых контактов. А сейчас доказано, что регулярная половая жизнь благотворно влияет на кровоснабжение и, в целом, на организм. Все это происходит от того, что мы редко готовим женщину к родам. А ведь именно профилактика снижает риск травматизма. Если повысить эластичность мышц тазового дна, растяжимость тканей во время родов будет совершенно другой.

— Для этого есть специальные упражнения?

— Тренировки мышц тазового дна имеют очень богатую историю. Еще в древности люди понимали, что основа женского здоровья в мышечной силе. Некоторые женщины носили во влагалище «каменные яйца» из натуральных материалов, тем самым тренировали мышцы. Эти «каменные яйца» стали прообразом современных грузиков массой от 20 до 100 граммов. А в 1948 году американский гинеколог Арнольд Кегель научно обосновал метод тренировок. Важно, в целом, общее физическое состояние женщины. И здесь мы говорим о поведенческих факторах — 10 тысяч шагов день, правильный рацион и достаточное количество воды в день. От века высших технологий мы возвращаемся к гениальному прошлому.

— Полезна ли йога для беременных?

— Это очень неплохое направление. Если беременность физиологическая, нет угрозы выкидыша, то йога допустима. Но по канонам после 20-22 недель беременности такой нагрузки уже стоит избегать.