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Андрей Разыграев шокировал фанатов
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Андрей Разыграев шокировал фанатов 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Известный российский телеведущий путешествует по разным уголкам мира в поисках интересной информации. Ради очередного выпуска передачи «Отпуск без путевки» Андрей отважился на поступок, который смогли бы повторить немногие.
В Астане ведущий поработал в качестве помощника шеф-повара и попытался приготовить блюдо, предназначенное только для особых случаев и почетных гостей. Разыграев продемонстрировал сервированную в специальной резной емкости из дерева голову барана. Андрей сказал, что во время дегустации ему предложили съесть самую важную часть блюда — глаза. Ведущий не смог осилить этот деликатес, но полакомился мозгами животного.
Подписчики Разыграева прокомментировали его пост: «Значит Андрей почётный и очень уважаемый гость, раз голову ему подали. У бурятов схожи традиции, на большие праздники, типа свадьбы, сватовства и др. Когда забивают барана, голову подают старикам и очень почётным гостям». Другие отреагировали на такую передачу крайне негативно: «Это ужасно. И это будут показывать? Какой цинизм! Какое живодерство! Казахстан не наша страна и плевать нам на их обычаи. Дикие люди, сами незнающие о своей дикости».
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