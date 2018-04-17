Андрей Разыграев шокировал фанатов

Известный российский телеведущий путешествует по разным уголкам мира в поисках интересной информации. Ради очередного выпуска передачи «Отпуск без путевки» Андрей отважился на поступок, который смогли бы повторить немногие.

В Астане ведущий поработал в качестве помощника шеф-повара и попытался приготовить блюдо, предназначенное только для особых случаев и почетных гостей. Разыграев продемонстрировал сервированную в специальной резной емкости из дерева голову барана. Андрей сказал, что во время дегустации ему предложили съесть самую важную часть блюда — глаза. Ведущий не смог осилить этот деликатес, но полакомился мозгами животного.

Подписчики Разыграева прокомментировали его пост: «Значит Андрей почётный и очень уважаемый гость, раз голову ему подали. У бурятов схожи традиции, на большие праздники, типа свадьбы, сватовства и др. Когда забивают барана, голову подают старикам и очень почётным гостям». Другие отреагировали на такую передачу крайне негативно: «Это ужасно. И это будут показывать? Какой цинизм! Какое живодерство! Казахстан не наша страна и плевать нам на их обычаи. Дикие люди, сами незнающие о своей дикости».