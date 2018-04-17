Республика Сербская вспоминает убитых в ХХ веке детей

Сербы на этой неделе вспоминают своих детей, ставших жертвами внешних агрессоров в XX веке, в том числе и со стороны НАТО . В Республики Сербской (РС) с 17 по 19 апреля стартуют акции под названием «Дни памяти», а их лейтмотивом становится лозунг — «Каждый ребенок — это небо на земле».

"Не стоит забывать, что во время Второй мировой войны было убито свыше 19 тысяч сербских детей, многим была насильно изменена национальная идентичность. В ходе последнего кровопролития 90-х годов погибло 480 детей, около 500 получили увечья", — сообщил Милорад Койич, директор Республиканского центра исследования войны, военных преступлений и поиска без вести пропавших лиц (Республика Сербская).

Президент РС Боснии и Герцеговины Милорад Додик , выступающий покровителем обозначенных акций, подчеркивает, что сербский народ претерпел много страданий в ходе военной агрессии НАТО на Балканах и не имеет права забывать о бесчеловечных преступлениях данного военно-политического блока. Поэтому любые попытки интеграции сербских территорий в Североатлантический альянс являются унижением для всех сербов.

"Мы уже для себя все решили. Скупщина Сербии и Народная Скупщина Республики Сербской приняли решения о военном нейтралитете. НАТО осуществляло бомбардировки сербов два раза: сначала Республики Сербской, а потом и Сербии, чувствуя уверенность, что может уничтожать один народ и испробовать свои новейшие военные и технические достижения. Тысячи бомб и страданий сербов в РС и Сербии не могут быть нами забыты", — отметил политик.

Милорад Додик рассказал, что, по его мнению, на Западе желают, чтобы сербский народ молчал, но сербы обязаны говорить о преступлениях НАТО и никогда не забывать о них.

Республиканский центр исследования войны, военных преступлений и поиска без вести пропавших лиц ведет системную работу по дезавуированию последствий преступной натовской операции «Обдуманная сила» (30 августа — 14 сентября 1995 года), в ходе которой авиацией союзников осуществлялись бомбардировки позиций сербов во время боснийского конфликта. Вот что пишут его эксперты в своем заключении.

"Какие последствия вызывает применение боеприпасов с обедненным ураном, демонстрирует нам пример из Сербии, также подвергшейся натовским бомбардировкам, где онкологические заболевания диагностируются каждый год у, примерно, 320 детей в возрасте до 19 лет, двум третям из которых нет и 14, а битву за жизнь из них проигрывают 56 малышей, — подчеркивают специалисты. — Последствия применения обедненного урана отмечены и в Ираке, поскольку сброшенные там в 1991 году в ходе Войны в заливе бомбы полностью идентичны использовавшимися НАТО против республики Сербской. В иракских и кувейтских пустынях найдены остатки радиоактивных боеприпасов, сброшенных «союзной» авиацией. Согласно данным американских НПО, иракские дети начали неожиданно заболевать от «редких и неизвестных болезней».

Между тем В Республике Сербской сегодня отдают дань памяти и уникальной женщине — Диане Будисавлевич, врачу австрийского происхождения, спасшей из нацистских концлагерей более 15 тысяч детей, чей жизненный путь должен служить примером мужества и добродетели. История нашей героини такова.

Диана родилась 15 января 1891 года в Инсбруке (Австро-Венгрия) в известной семье Обексер. Спустя два года после замужества (супруг — Юлий Будисавлевич, этнический сербский врач) в 1919 году Диана оказалась на Балканах и жила в Загребе.

В апреле 1941 году Югославия оказалась захвачена фашистскими войсками и их пособниками — усташами, осуществлявшими геноцид сербов, евреев и цыган, создав многочисленные концентрационные лагеря в Хорватии. Тогда же Диана организовала системную работу по спасению детей и женщин в различных концлагерях на территории Югославии, в том числе в печально известном Ясеноваце. Она умело использовала свои австрийские корни, авторитет и влияние мужа для создания каналов переправки детей из лагерей смерти в Австрию, где их затем усыновляли.

По оценкам историков, благодаря усилиям Дианы Будисавлевич и её сторонников, из концлагерей было вызволено 15 536 детей.