В Самаре прошел фестиваль для детей с ограниченными возможностями «Солнечный круг»

Для творчества нет границ. В Самаре прошел пасхальный фестиваль «Солнечный круг» для детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей. В духовно-просветительском центре «Кириллица» они представили на суд зрителей свои художественные работы. С теми, кто своими руками умеет создавать праздник, вдохновляющий даже взрослых, и выступать, собирая шквал аплодисментов, встретилась Татьяна Пудова.

Они держатся на сцене уверенно и непринужденно. Так, что сразу и не поймешь, что артисты — с ограниченными возможностями здоровья.

Эти ребята, как говорят педагоги, тянутся за своими сверстниками, в коллективе они быстрее адаптируются к жизни.

"Мы заметили очень ошеломляющий реабилитационный эффект от того, что детишки занимаются творчеством. И особенно важно, что они выходят на сцену, когда им рукоплескают, когда они видят, что они такие же члены общества. И востребованы, востребованы их таланты”, — подчеркивает Александр Чернышев , председатель благотворительного фонда поддержки детей-инвалидов «Солнечный круг».

В пасхальном фестивале «Солнечный круг» приняли участие больше сотни особых детей. Прошел он по традиции в духовном центре «Кириллица» по благословению Самарской епархии.

"Когда понимаешь и осознаешь, что это делают люди, испытывающие колоссальные трудности при передвижении. И они, несмотря ни на что, открывают свою душу через свои творческие работы. Это действительно важно. У этих людей нужно учиться любви к жизни", — уверена Оксана Низовцева , замминистра социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Без заряда положительных эмоций не ушел никто. В благодарность каждому ребенку вручили подарок.