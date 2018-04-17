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В Самаре прошел фестиваль для детей с ограниченными возможностями «Солнечный круг»
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В Самаре прошел фестиваль для детей с ограниченными возможностями «Солнечный круг» 

ТРК Губерния 45 минут назад
Для творчества нет границ. В Самаре прошел пасхальный фестиваль «Солнечный круг» для детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей. В духовно-просветительском центре «Кириллица» они представили на суд зрителей свои художественные работы. С теми, кто своими руками умеет создавать праздник, вдохновляющий даже взрослых, и выступать, собирая шквал аплодисментов, встретилась Татьяна Пудова.
Они держатся на сцене уверенно и непринужденно. Так, что сразу и не поймешь, что артисты — с ограниченными возможностями здоровья.
Эти ребята, как говорят педагоги, тянутся за своими сверстниками, в коллективе они быстрее адаптируются к жизни.
"Мы заметили очень ошеломляющий реабилитационный эффект от того, что детишки занимаются творчеством. И особенно важно, что они выходят на сцену, когда им рукоплескают, когда они видят, что они такие же члены общества. И востребованы, востребованы их таланты”, — подчеркивает Александр Чернышев, председатель благотворительного фонда поддержки детей-инвалидов «Солнечный круг».
В пасхальном фестивале «Солнечный круг» приняли участие больше сотни особых детей. Прошел он по традиции в духовном центре «Кириллица» по благословению Самарской епархии.
"Когда понимаешь и осознаешь, что это делают люди, испытывающие колоссальные трудности при передвижении. И они, несмотря ни на что, открывают свою душу через свои творческие работы. Это действительно важно. У этих людей нужно учиться любви к жизни", — уверена Оксана Низовцева, замминистра социально-демографической и семейной политики Самарской области.
Без заряда положительных эмоций не ушел никто. В благодарность каждому ребенку вручили подарок.
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