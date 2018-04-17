Самая красивая дорога в мире: из Сан‑Франциско в Сан‑Диего

Шоссе вдоль побережья Тихого океана — одно из самых приятных и интересных для поездки. Можно стартовать с северной калифорнийской границы и опуститься вниз к Сан-Диего: фактически это расстояние можно преодолеть за 10 часов безостановочного движения. Но ехать без остановки сумеет разве что человек с железными нервами и каменным сердцем — по пути возникают настолько красивые пейзажи, что не остановиться просто невозможно. Хотя бы для того, чтобы восторженное сердце перестало так сильно стучать от изумления и восхищения. Рассказываем, чего ждать от поездки на машине.

Сан-Франциско (San Francisco)

Знаменитый мост Голден-Гэйт — отличное место для начала путешествия. Проехать через Золотые ворота — непременное условие для всех, кто впервые в этом чудесном городе. Среди других обязательных увеселений — совершить обзорную экскурсию по городу на трамвайчике, потолкаться в веселой сутолоке Ломбардной улицы, выпить отличный кофе на площади Единения. Хотя, конечно, нечто интересное, милое или удивительное в Сан-Франциско можно увидеть практически на каждом шагу. Главное — не слишком очаровываться, правда, от этого практически невозможно удержаться, ведь мы лишь в начале путешествия. Двигаемся дальше.

Сан-Хосе (San Jose)

Город художественных галерей и музеев, тенистых парков и очаровательных низких домов очень любопытной архитектуры. В городе есть всемирно известный Винчестерский дом ведьмы, полный загадок и тайн. В нем множество коридоров, ведущих в никуда, лестниц, убегающих под потолок, и 165 комнат, заставленных очень интересной мебелью. Постройка дома обошлась его владелице Саре Винчестер в 20 миллионов долларов, а странные архитектурные и дизайнерские решения были продиктованы настоящим медиумом.

В этом же городе находятся офисы Фэйсбука и Гугла , здесь же — знаменитый гараж Hewlett Packard, с которого однажды началась история огромной корпорации. Ничего удивительного, ведь совсем рядом — Силиконовая долина. Определенно заслуживают посещения местный зоопарк, самый большой в США рынок под открытым небом — и конечно, Старый Город: он особенно привлекателен ночью, освещенный тысячами мерцающий огней и вывесок.

Санта-Круз (Santa Cruz)

Бухта Полумесяца — ее просто не проехать, не пожелав остановиться по дороге хотя бы для того, чтобы сделать пару снимков с пирса. Следующая остановка — парк Ano Nuevo (его просто нужно увидеть). И через 90 минут дороги — привет, Санта-Круз, город, который выглядит винтажной картинкой из счастливых и благополучных 1960-х. Неспешная прогулка по набережной к маяку — и встреча заката на пляже. Магический музей The Mystery Spot — коллекция необъяснимого, собранная за 70 лет; на ее изучение уйдет несколько часов. Можно прокатиться на лодочке, порыбачить или, если повезет, встретить кита в море. Или же насладиться жизнью в одном из многочисленных и весьма атмосферных ресторанчиков. Закончить прогулку можно на блошином рынке Pacific Avenue.

Монтерей (Monterey)

Час пути — и перед вами откроется великолепная панорама Монтерея с его изумительным «Аквариумом». После визита туда можно передохнуть в очаровательной рыбацкой деревне или заняться шопингом в Cannery Row. На побережье множество небольших ресторанов и кафе с чудесным видом на море. Наблюдение за играющими китами, яхтинг, каякинг и гонки на байках и велосипедах — традиционные развлечения этого места.

Биг Сюр (Big Sur)

Для того чтобы попасть туда, нужно будет проехать по одному из самых длинных железобетонных мостов западного побережья: мост Бихби длиной около 220 метров и чуть больше 80 метров над морем. Можно даже не перечислять традиционные туристические аттракционы — места фантастически красивые, так что стоит приготовиться к многочисленным остановкам в пути.

Вплотную к морю спускаются живописные горы — в них есть возможность принять ванну в натуральном горячем источнике в институте Esalen. Это место — настоящая Мекка для поклонников философии единения здорового тела с успокоенным духом.

Сан-Симеон (San Simeon)

Прекрасная возможность сделать передышку от дороги. Калифорнийский Тадж-Махал, замок Херста — Hearst Castle — не оставляет равнодушным никого. Это уникальный памятник архитектуры, построенный влиятельным медиамагнатом Херстом в память о любви к отцу, женщине и кино: по нему можно гулять самостоятельно или в составе экскурсии. Каждый год сюда приезжают более миллиона туристов со всего мира — поместье действительно строилось с любовью и на радость людям.

Сан-Луи-Обиспо (San Luis Obispo)

В этом маленьком городке полно развлечений на любой вкус. Многим нравится Переулок жевательной резинки: стены этого странноватого объекта стрит-арта густо залеплены жвачкой, вы можете совершенно свободно добавить свой экземпляр в миллионную коллекцию. Ботанический сад со множеством роскошных растений предполагает неспешную прогулку в тишине, прерываемой щебетом многочисленных птиц, а театр Fremont обязательно стоит посетить хотя бы для того, чтобы полюбоваться очень красивой подсветкой фасада после наступления темноты.

Пока дети наслаждаются уникальными и забавными экспонатами Детского музея города, взрослые могут совершить отменный тур по окрестным винодельням: почти при каждой из них есть собственный музей, проводятся бесконечные дегустации и экскурсии. Тамошнее вино совершенно не зря ценится любителями всего мира, так что жалеть о посещении точно не придется. Перевести дух от богатства красок в бесконечных бокалах можно на классическом калифорнийском пляже: долгая линия ласкового прибоя, белоснежный песок, бирюзовое море.

Санта-Барбара (Santa Barbara)

Перечислять все достойные внимания объекты в этом прекрасном городе можно очень долго. Это замечательные образцы зданий в стиле испанской колониальной архитектуры эпохи Возрождения, многочисленные музеи с удивительными экспозициями, роскошные утопающие в зелени парки и чудесный зоопарк. Большие и маленькие рестораны и магазины — в том числе с очень любопытными крафтовыми товарами и, разумеется, винодельни и виноградники.

В Санта-Барбаре по-хорошему можно застрять на неделю и каждый день ходить по ней пешком или ездить на велосипеде — практически любое здание заслуживает отдельного упоминания по сотне причин, почти в каждом ресторане вас действительно хорошо и вкусно накормят.

Вентура (Ventura)

Сразу за городком Oxnard находится пляж Вентура с пирсом — обычно сюда съезжаются тысячи и тысячи любителей серфинга. Если это увлечение вам не так близко и интересно, можно отправиться в исторический центр Вентуры — он почти полностью состоит из магазинчиков, в которых торгуют винтажными изделиями и товарами на любой вкус и кошелек.

Малибу (Malibu)

Да, знаменитые красавцы в красном бегали по пляжу, драматично взмахивая волосами, именно здесь — вы можете сами удостовериться в том, что песок там действительно белоснежный, море ласковое, а загар — очень стойкий и роскошного шоколадного оттенка. На множестве отдельных пляжей в этом месте полно ресторанов здорового питания — видимо, любители побегать в купальниках приучены тщательно следить за своим рационом, а со смотровых площадок побережья открывается невероятно красивый вид на все стороны.

Лос-Анджелес (Los Angeles)

Город Ангелов категорически нельзя посещать наскоком и в суматохе: нужно неспешно вдыхать его волшебную атмосферу, медленно топить грусть на ласковом солнце и потягивать чудесное вино между прогулками по улочкам. Но если времени в обрез, нужно обязательно увидеть театр Kodak , пройтись по всемирно известной Аллее славы и сфотографироваться с именной звездой кумира, заглянуть на пирс Santa Monica, подняться в обсерваторию, увидеть, где и как снимают настоящее кино и как живут самые знаменитые из любимых актеров. В общем, гулять и гулять, жадно впитывая эмоции.

Лонг-Бич (Long Beach)

Можно просто ехать не спеша по этому отрезку пути, наслаждаясь спонтанными остановками, потому что побережье действительно очень красиво. Дневную дозу культуры можно получить в Музее искусств, все остальное оставить на удачу, случай и интуицию. В любом случае виды открываются волшебные, а еда и легкое калифорнийское вино в ресторанах — отменные.

Почти трехкилометровый мост Coronado наверняка подарит вам множество незабываемых ощущений, а лагунами, причудливо опоясывающими острова, и бухтами, протягивающими извилистые языки глубоко в бирюзовое море, можно любоваться просто бесконечно.

Сан-Диего (San Diego)

Конечная точка маршрута, рай бэкпекеров со всех Штатов, город морской славы и монументов. После прогулки по нему самое время задаться вопросом: а не повторить ли весь путь в обратную сторону, чтобы снова посетить наиболее запомнившиеся точки путешествия и обязательно увидеть то, что не получилось на пути сюда? Очень легко прийти к выводу, что эта немудреная мысль заслуживает самого пристального рассмотрения, правда?