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В подъездах Надыма появятся батальные сцены Великой Отечественной войны
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В подъездах Надыма появятся батальные сцены Великой Отечественной войны 

Красный Север 36 минут назад
Фото: Красный Север
Несколько подъездов города к 9 мая оформят репродукциями сцен сражений времён Великой Отечественной войны. Проект «Галерея памяти» инициирован участниками поискового отряда «Патриоты Родины», активистами музея Боевой Славы имени Анатолия Зверева, общественной организацией «Союз казаков — воинов России и Зарубежья» и управляющей компанией «КонсьержЪ».
— Идея возникла практически одновременно. Наша организация на постоянной основе работает со школьниками города, проводим патриотические встречи, занятия по военной подготовке — рассказал Дмитрий Качалко, заместитель атамана Общероссийской общественной организации «Союз казаков–воинов России и Зарубежья» по Тюменской области. — Но просто так разрисовать подъезды нельзя, поэтому мы обратились за помощью в управляющую компанию, заручились согласием жильцов. Проект призван напомнить жителям о подвигах наших дедов и отцов. В последнее время возник своеобразный исторический «перекос», нам пытаются навязать некие «альтернативные» версии событий Великой Отечественной войны. Этой патриотической волной мы попытаемся защитить историю нашей страны.
Легендарные битвы за Москву, Ленинград, Севастополь и сцены других значимых сражений появятся в четырёх подъездах города. После поквартирного обхода активисты получили понимание со стороны жильцов. Сейчас творческая группа уже приступила к перенесению эскизов на стены. Закончить работы планируется к концу месяца, но сам проект не завершится. Охватить больше территорий и увековечить память о подвиге советского народа, собираются к семидесяти пятилетию Победы в Великой Отечественной войне.
— Мы рады принимать единомышленников, уже сейчас с нами работают несколько школ и коллективов городских учреждений, — говорит Светлана Волчкова, заведующий музеем Боевой Славы имени Анатолия Зверева. — Присоединиться к нашему проекту может каждый желающий.
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