Преображенцы встретятся с писателями, режиссерами и музыкантами

Библионочь пройдет в Российской государственной библиотеки для молодежи.

В ближайшую субботу в столице пройдет Библионочь. Все библиотеки нашего города составили для своих читателей насыщенные программы. В РГБМ в этот день пройдут встречи с известными писателями. В 18 часов здесь выступит автор знаменитой книги «Географ глобус пропил», прозаик Алексей Иванов . На 20 часов назначена встреча с Александром Архангельским. В 20.30 гости библиотеки послушают о фильме «Довлатов» из первых уст — библиотеку посетит режиссер картины Алексей Герман-младший.

В 21.00 в Конференц-зале библиотеки известные артисты проведут «БеспринцЫпные чтения» — гости мероприятия послушают отрывки текстов современных авторов. В программе запланированы лекции о покорении космоса и устройстве Вселенной, искусстве позитивного взгляда на мир. Для читателей сыграет джаз-бенд. Не останутся без развлечений любители интеллектуальных игр — для них придумали квест «Енот, Why Not?».

Если же преображенцы хотят провести Библионочь в других библиотеках, но вот десять читален, которые собираются работать да 6 утра: библиотека имени Некрасова, читальня имени Тургенева, библиотека имени Светлова, научная библиотека «Дом Гоголя», библиотека им. Боголюбова, а также библиотеки №67, №164, №96 и Центральная детская библиотека №14.