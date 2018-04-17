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Преображенцы встретятся с писателями, режиссерами и музыкантами
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Преображенцы встретятся с писателями, режиссерами и музыкантами 

Управа района Преображенское 32 минуты назад
Фото: Управа района Преображенское
Библионочь пройдет в Российской государственной библиотеки для молодежи.
В ближайшую субботу в столице пройдет Библионочь. Все библиотеки нашего города составили для своих читателей насыщенные программы. В РГБМ в этот день пройдут встречи с известными писателями. В 18 часов здесь выступит автор знаменитой книги «Географ глобус пропил», прозаик Алексей Иванов. На 20 часов назначена встреча с Александром Архангельским. В 20.30 гости библиотеки послушают о фильме «Довлатов» из первых уст — библиотеку посетит режиссер картины Алексей Герман-младший.
В 21.00 в Конференц-зале библиотеки известные артисты проведут «БеспринцЫпные чтения» — гости мероприятия послушают отрывки текстов современных авторов. В программе запланированы лекции о покорении космоса и устройстве Вселенной, искусстве позитивного взгляда на мир. Для читателей сыграет джаз-бенд. Не останутся без развлечений любители интеллектуальных игр — для них придумали квест «Енот, Why Not?».
Если же преображенцы хотят провести Библионочь в других библиотеках, но вот десять читален, которые собираются работать да 6 утра: библиотека имени Некрасова, читальня имени Тургенева, библиотека имени Светлова, научная библиотека «Дом Гоголя», библиотека им. Боголюбова, а также библиотеки №67, №164, №96 и Центральная детская библиотека №14.
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