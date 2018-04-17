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Автобиблиоквест по мотивам сказок пройдёт в Ханты-Мансийске
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Автобиблиоквест по мотивам сказок пройдёт в Ханты-Мансийске 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 34 минуты назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
21 апреля в России проходит самая масштабная книжная акция — Библионочь. В 2018 году общей темой для неё станет «Магия книги». Именно поэтому темой традиционного автобиблиоквеста станут всеми любимые сказки. Мероприятие организуют городские библиотеки и автомобильное сообщество «DRIVERS».
«Квест будет посвящён творчеству всеми любимого сказочника Шарля Перро. Его героев: Красную Шапочку, Кота в сапогах, Золушку, Спящую красавицу, Синюю Бороду — знает каждый ребёнок, а взрослые находят в них подтекст, актуальный во все времена. И конечно, сказки Шарля Перро буквально пронизаны волшебством»? — раскрывает главную идею интеллектуального заезда руководитель муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» Елена Максимова.
Организаторы мероприятия подготовили для участников дополнительные бонусы. На них могут рассчитывать те, кто отважится прийти в костюмах героев французского сказочника, принести с собой рисунки? соотвествующей тематики или разместить на своей страничке в соцсети фото с волшебной палочкой, хештегами #автобиблиоквест и #вжух_чтениерулит.
Победителей квеста ждут подарки от спонсоров. У горожан есть шанс выиграть сертификат на итальянское мороженое от «Dolche Bolche Gelateria», ужин на двоих или вкуснейший пирог от кафе «Назымчанка», сертификат от автотехцентра «Зелёный ветер», сертификат от мастерской «Дом & Офис», а также промокод на большую пиццу от постоянного спонсора библиоквеста — сети пиццерий «Додо Пицца».
Для того, чтобы стать участником интеллектуального состязания необходимо направит заявку в свободной форме на электронную почту abk-hm@yandex.ru или по телефону 93-00-73. По правилам, в заезде могут соревноваться экипажи в составе не менее двух человек. Участие бесплатное.
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