Автобиблиоквест по мотивам сказок пройдёт в Ханты-Мансийске

21 апреля в России проходит самая масштабная книжная акция — Библионочь. В 2018 году общей темой для неё станет «Магия книги». Именно поэтому темой традиционного автобиблиоквеста станут всеми любимые сказки. Мероприятие организуют городские библиотеки и автомобильное сообщество «DRIVERS».

«Квест будет посвящён творчеству всеми любимого сказочника Шарля Перро . Его героев: Красную Шапочку, Кота в сапогах, Золушку, Спящую красавицу, Синюю Бороду — знает каждый ребёнок, а взрослые находят в них подтекст, актуальный во все времена. И конечно, сказки Шарля Перро буквально пронизаны волшебством»? — раскрывает главную идею интеллектуального заезда руководитель муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» Елена Максимова

Организаторы мероприятия подготовили для участников дополнительные бонусы. На них могут рассчитывать те, кто отважится прийти в костюмах героев французского сказочника, принести с собой рисунки? соотвествующей тематики или разместить на своей страничке в соцсети фото с волшебной палочкой, хештегами #автобиблиоквест и #вжух_чтениерулит.

Победителей квеста ждут подарки от спонсоров. У горожан есть шанс выиграть сертификат на итальянское мороженое от «Dolche Bolche Gelateria», ужин на двоих или вкуснейший пирог от кафе «Назымчанка», сертификат от автотехцентра «Зелёный ветер», сертификат от мастерской «Дом & Офис», а также промокод на большую пиццу от постоянного спонсора библиоквеста — сети пиццерий «Додо Пицца».

Для того, чтобы стать участником интеллектуального состязания необходимо направит заявку в свободной форме на электронную почту abk-hm@yandex.ru или по телефону 93-00-73. По правилам, в заезде могут соревноваться экипажи в составе не менее двух человек. Участие бесплатное.