Нижегородские рестораторы пожаловались на волокиту мэрии

— Нижегородские рестораторы вовремя подали все документы и форэскизы, но вопрос до сих пор висит в воздухе, — отметил он. — Эти проекты вдруг перестали устраивать администрацию города, и ее представители фактически отказали в организации летних площадок. Чиновники ссылаются на какие-то устные распоряжения и мифические требования FIFA.

По словам Попова, за два месяца до того момента, когда в Нижний Новгород приедут гости чемпионата мира по футболу, собственники кафе не смогут заказать другие конструкции для оборудования летних площадок. А в действиях чиновников отсутствует правовое основание, считает бизнесмен.

— Нам предложили использовать маркизы или зонтики, — объяснил директор ресторана «Виталич» Игорь Левин . — Маркизы быстрее выйдут из строя, к тому же нецелесообразно покупать дорогостоящие конструкции на сезон. Пришлось заказывать из столицы зонты с боковой опорой для устойчивости. Конечно, это лишние траты, к тому же решение не для нашего климата — ветер и дождь могут их снести, да и количество мест на летней площадке сократится.

По словам владельца «Эрми-кафе» Александра Николаева, каждый год представители городской администрации тянут с выдачей разрешений на открытие летних площадок при местах общественного питания, но обычно выдают их в начале весны, а теперь ситуация вышла из-под контроля.

Владимир Панов отметил, что изучил все проекты, и высказал свое видение ситуации:

— В городе появляются не просто летние кафе, а мини-дома. Многие не считают нужным их демонтировать после лета. У нас есть здания с историческим фасадом, и летние площадки, которые появляются как дополнительные территории, не только закрывают их, а просто нивелируют. Фасады должны быть максимально свободны от элементов летних кафе.

Чтобы во время ЧМ-2018 город был «максимально привлекательным» и без «изолированных островков», Панов рекомендовал пересмотреть эскизные проекты летних площадок кафе и облегчить сезонные конструкции. Впрочем, если рестораторы уверены, что администрация вышла за рамки законодательства, они могут обратиться в прокуратуру , добавил чиновник.

Как сообщили «РГ» в департаменте экономического развития, предпринимательства и закупок городской администрации, сейчас ведется активная работа по заключению договоров на размещение летних кафе, а также по согласованию форэскизов.

В этом году на организацию таких площадок поступило 65 заявок, из которых по 51 вынесено положительное решение, в том числе на улицах Рождественской и Большой Покровской, по пяти — отрицательное (из них два отказа по причине несоответствия градостроительным нормам и правилам), по девяти проводятся административные процедуры. Документы на размещение прилегающих летних кафе принимаются до 1 мая.

Комментарий

Олеся Шулева, адвокат:

— Каких-то дополнительных ограничений и правил в отношении внешнего вида мест общественного питания, их вывесок, летних площадок федеральный закон «О подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года…» N 108-ФЗ, принятый еще 7 июня 2013 года, не содержит.

На уровне Нижегородской области также отсутствуют опубликованные законодательные акты указанного содержания. Таким образом, если органы власти предъявляют бизнесу какие-то дополнительные требования и ограничения, то необходимо запросить основание такого требования — ссылку на конкретный нормативный акт. Подчеркну: он должен быть опубликован в официальном источнике. Если при личном общении основание для установления ограничений четко не поясняют, тогда необходимо сделать письменный запрос в орган власти, копию такого запроса вместе с заявлением можно сразу отправить в органы прокуратуры. Безусловно, существующее для всех регулирование деятельности заведений общественного питания продолжает действовать (СаНПины, требования пожарной безопасности и так далее).