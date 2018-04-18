Сотрудники клуба «Звенислав» сформируют новую программу по работе с пенсионерами

Представители досугового клуба «Звенислав» планируют запустить новую программу по работе с пенсионерами. Об этом стало известно 18 апреля.

— Хотим возродить культуру московских двориков — когда соседи знают друг друга, общаются, помогают один другому, что-либо празднуют вместе. Сейчас такая культура утеряна, а мы хотим ее восстановить сначала на базе нашего клуба, а потом и по всему району, — рассказал директор учреждения Владимир Люльчак.

Он добавил, что для начала планируют проводить прогулки и пробежки в Нескучном саду Парка Горького. Приглашенные волонтеры будут давать мастер-классы. Первым из таких активистов станет специалист по геронтологии и здоровому образу жизни Лев Романов

Владимир Люльчак рассказал, что в рамках проекта запланировано сотрудничество с различными институтами. Так как планы достаточно масштабные, то запуск программы ожидается летом 2018 года.