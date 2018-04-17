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В рестомаркете «ОбедБуфет» пройдёт второй фитнес-завтрак от The Challenger
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В рестомаркете «ОбедБуфет» пройдёт второй фитнес-завтрак от The Challenger 

The Challenger 12 минут назад
Фото: The Challenger
The Challenger совместно с командой рестомаркета «ОбедБуфет» продолжает серию полезных фитнес-завтраков. Гостей нашего утреннего мероприятия по традиции ждут не только вкусные сбалансированные блюда и напитки, но и интересные лекции.
Как и в прошлый раз одним из спикеров фитнес-завтрака станет Екатерина Дар — специалист по фейсфитнесу, актриса и тренер курса «PRO Лицо». Она расскажет (и обязательно покажет), как правильно тренировать лицо, чтобы всегда оставаться молодой и красивой. Ещё одни участники завтрака — команда стритфуд-проекта Vaurma, в меню которого вы не встретите ни одного продукта животного происхождения. Недавно Vaurma удивила жюри стритфуд-премии Streaters 2018 своими вкусными вегетарианскими роллами. На нашей встрече создатели проекта расскажут о семи причинах не употреблять мясо или полностью отказаться от него.
Фитнес-завтрак от The Challenger пройдёт 18 апреля с 10:00 до 12:00 в рестомаркете «ОбедБуфет» в БЦ «Метрополис», расположенном по адресу: Ленинградское шоссе, д. 16а, стр. 1. Статьи по теме В рестомаркете «ОбедБуфет» прошёл фитнес-завтрак от The Challenger 5 эффективных упражнений против морщин Проект DuckIT стал первым финалистом стритфуд-премии Streaters 2018 The Challenger и рестомаркет «ОбедБуфет» проведут фитнес-завтрак
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