В рестомаркете «ОбедБуфет» пройдёт второй фитнес-завтрак от The Challenger

The Challenger совместно с командой рестомаркета «ОбедБуфет» продолжает серию полезных фитнес-завтраков. Гостей нашего утреннего мероприятия по традиции ждут не только вкусные сбалансированные блюда и напитки, но и интересные лекции.

Как и в прошлый раз одним из спикеров фитнес-завтрака станет Екатерина Дар — специалист по фейсфитнесу, актриса и тренер курса «PRO Лицо». Она расскажет (и обязательно покажет), как правильно тренировать лицо, чтобы всегда оставаться молодой и красивой. Ещё одни участники завтрака — команда стритфуд-проекта Vaurma, в меню которого вы не встретите ни одного продукта животного происхождения. Недавно Vaurma удивила жюри стритфуд-премии Streaters 2018 своими вкусными вегетарианскими роллами. На нашей встрече создатели проекта расскажут о семи причинах не употреблять мясо или полностью отказаться от него.

Фитнес-завтрак от The Challenger пройдёт 18 апреля с 10:00 до 12:00 в рестомаркете «ОбедБуфет» в БЦ «Метрополис», расположенном по адресу: Ленинградское шоссе, д. 16а, стр. 1.

