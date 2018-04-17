Номинантам «Народной премии НГС» вручат дипломы из сверхпрочного стекла

Десятки тысяч новосибирцев проголосовали за лучшие компании города на сайте «Народной премии НГС» — сотня номинантов, вышедших в финальную стадию голосования, получат от организаторов дипломы из закалённого стекла, которые почти невозмжоно разбить.

Эти дипломы размером 30 на 40 сантиметров сделаны с помощью большого принтера со струйной печатью.

«Это струйная печать на материале — прям на стекле. Плюс армировали плёнкой под металл, чтобы создавалось впечатление металлизированной поверхности. Стекло закалённое: чтобы его разбить, нужно очень постараться, приложить максимум усилий. На изготовление ушло четыре дня — обусловлено это тем, что мы добиваемся максимального качества. Получилось надёжное, практичное и красивое решение», — рассказал корреспонденту НГС предприниматель Евгений Давыдов . Его компания «Фартук 54» производит кухонные фартуки из закалённого стекла.

А о том, как их вручат, читайте на НГС в ближайшее время.

Открытое голосование за победителей началось в ночь на 1 апреля и продлится до 20 мая. Выбрать лучших очень просто: нужно перейти на страницу голосования под своим аккаунтом в любой из социальных сетей и отдать своё предпочтение 10 компаниям — по одной в каждой номинации:

Ресторан года

Отель года

Торгово-развлекательный центр года

Фитнес-клуб года

Супермаркет года

Медицинский центр года

Салон красоты года

Турфирма года

Кинотеатр года

Агентство недвижимости года.

Ранее мы рассказывали, чем наградят победителей «Народной премии»: победителям в каждой из 10 номинаций достанется 20-сантиметровая статуэтка, стилизованная под геометку, — символ нашей премии.

Торжественная часть церемонии награждения пройдёт 21 мая. Мы подробно писали о программе вечера на сцене оперного театра — награды лучшим компаниям города будут вручать герои статей НГС, известные новосибирцы и телеведущая Лена Летучая.