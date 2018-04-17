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Номинантам «Народной премии НГС» вручат дипломы из сверхпрочного стекла
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Номинантам «Народной премии НГС» вручат дипломы из сверхпрочного стекла 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Десятки тысяч новосибирцев проголосовали за лучшие компании города на сайте «Народной премии НГС» — сотня номинантов, вышедших в финальную стадию голосования, получат от организаторов дипломы из закалённого стекла, которые почти невозмжоно разбить.
Эти дипломы размером 30 на 40 сантиметров сделаны с помощью большого принтера со струйной печатью.
«Это струйная печать на материале — прям на стекле. Плюс армировали плёнкой под металл, чтобы создавалось впечатление металлизированной поверхности. Стекло закалённое: чтобы его разбить, нужно очень постараться, приложить максимум усилий. На изготовление ушло четыре дня — обусловлено это тем, что мы добиваемся максимального качества. Получилось надёжное, практичное и красивое решение», — рассказал корреспонденту НГС предприниматель Евгений Давыдов. Его компания «Фартук 54» производит кухонные фартуки из закалённого стекла.
А о том, как их вручат, читайте на НГС в ближайшее время.
Открытое голосование за победителей началось в ночь на 1 апреля и продлится до 20 мая. Выбрать лучших очень просто: нужно перейти на страницу голосования под своим аккаунтом в любой из социальных сетей и отдать своё предпочтение 10 компаниям — по одной в каждой номинации:
Ресторан года
Отель года
Торгово-развлекательный центр года
Фитнес-клуб года
Супермаркет года
Медицинский центр года
Салон красоты года
Турфирма года
Кинотеатр года
Агентство недвижимости года.
Ранее мы рассказывали, чем наградят победителей «Народной премии»: победителям в каждой из 10 номинаций достанется 20-сантиметровая статуэтка, стилизованная под геометку, — символ нашей премии.
Торжественная часть церемонии награждения пройдёт 21 мая. Мы подробно писали о программе вечера на сцене оперного театра — награды лучшим компаниям города будут вручать герои статей НГС, известные новосибирцы и телеведущая Лена Летучая.
Генеральный партнёр премии — ГК «Дискус», digital-партнёр — ПАО «Ростелеком».
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