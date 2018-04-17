Светлана Шумайлова назначена директором Музея К. Э. Циолковского, авиации и космонавтики

Ранее она занимала должность заместителя главы администрации города.

В кировском Музее К. Э. Циолковского, авиации и космонавтики назначен новый директор. Им стала Светлана Шумайлова, до этого занимавшая пост заместителя главы администрации города Кирова. Игорь Загребин, возглавлявший музей последние два года, стал заместителем директора.

Перед новым директором поставлена масштабная задача — создать на базе музея и космического центра современный музейно-образовательный комплекс по сохранению и пропаганде национального космического наследия, стартовую площадку для подготовки будущих космонавтов, инженеров и конструкторов. Новый уровень должны приобрести ставшие традиционными Циолковские чтения, на площадке которых будут собираться молодые и талантливые исследователи со всей России и стран СНГ.

На праздновании 30-летнего юбилея музея Циолковского, которое состоялось 11 апреля, губернатор Игорь Васильев выразил уверенность, что сегодняшний уникальный комплекс музея поможет кировским мальчишкам и девчонкам не только изучать космос, но и определиться с будущей профессией. Открывшийся в марте при музее Детский космоцентр не просто дополнил его, а стал полноценной образовательной площадкой для будущих космонавтов, инженеров, конструкторов и летчиков, добавил глава региона.

Светлана Витальевна Шумайлова родилась в Кирове. Окончила Кировский государственный педагогический институт им. Ленина по специальности «Учитель истории и общественно-политических дисциплин».

Большая часть трудовой деятельности Светланы Шумайловой была связана с работой с молодежью. С 2001 по 2004 годы была председателем комитета по делам молодежи администрации города Кирова, с 2004 по 2011-й — заместитель начальника, начальник управления по делам молодежи Кировской области. С 2011 по 2018 годы — заместитель главы администрации города Кирова (социальный блок).