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«Афиша» перезапустила портал
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«Афиша» перезапустила портал 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
«Афиша» представила новую версию сайта, сообщает пресс-служба холдинга Rambler Group.
«Сайт afisha.ru теперь работает на новом «ядре», благодаря чему пользовательские сценарии обрабатываются быстрее. Можно не только изучить рецензии и узнать расписание, но и отфильтровать любимые кинотеатры, написать свою рецензию и сделать репост в социальные сети, а также прочитать «приговор» фильму или культурному событию — новый короткий вариант обзора, помогающий быстро принять решение о покупке билета», — говорится в сообщении. Главная страница «Афиши» теперь выглядит как картина дня. Новый формат подборок дает возможность узнать мнение героев и друзей «Афиши» о фильмах, выставках, концертах и спектаклях.
«Афиша — это устойчивый бренд с высоким уровнем узнаваемости и хорошей репутацией у пользователей. Однако с наступлением эры активной цифровизации медиа пространства, необходимость изменений становится очевидной. Идентичность «Афиши» связана не с набором статичных элементов, а со способностью транслировать дух времени, привлекая к этому процессу самых ярких представителей современной культуры и получая живой отклик от пользователей», — отметил замгендиректора по коммерции Rambler Group Максим Тадевосян.
В настоящее время в базе портала размещена информации о более чем 60 тыс. фильмов, 228 тыс. концертов, 45 тыс. спектаклей и 44 тыс. выставок. По данным пресс-службы, месячная аудитория «Афиши» превышает 10 млн уникальных пользователей, а мобильными приложениями пользуется более 500 тыс. человек.
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