В Теплом Стане пройдет благотворительная ярмарка

Ученики школы № 109 приглашают всех на благотворительную ярмарку «День добрых дел». Вырученные средства будут переданы в семьи детей, находящихся на длительном излечении в онкологической клинике ФНКЦ имени Д. Рогачева.

Ярмарка состоится 21 апреля, в субботу, в 14 часов в здании старшей школы по адресу улица Бакулева дом 20. Девиз акции — «Один класс— одной семье».

На ярмарке все желающие смогут купить детские поделки, вышивки, картины, кондитерские изделия, самодельное мыло, разделочные доски, украшения и прочее.

А в 15.00 состоится концерт.