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В Теплом Стане пройдет благотворительная ярмарка
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В Теплом Стане пройдет благотворительная ярмарка 

Управа района Теплый Стан 1 час назад
Фото: Управа района Теплый Стан
Ученики школы № 109 приглашают всех на благотворительную ярмарку «День добрых дел». Вырученные средства будут переданы в семьи детей, находящихся на длительном излечении в онкологической клинике ФНКЦ имени Д. Рогачева.
Ярмарка состоится 21 апреля, в субботу, в 14 часов в здании старшей школы по адресу улица Бакулева дом 20. Девиз акции — «Один класс— одной семье».
На ярмарке все желающие смогут купить детские поделки, вышивки, картины, кондитерские изделия, самодельное мыло, разделочные доски, украшения и прочее.
А в 15.00 состоится концерт.
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