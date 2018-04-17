Кишечной инфекцией заболели 15 ульяновских школьников

16 и 17 апреля за медицинской помощью обратились 15 учащихся Троицко-Сунгурской школы Ульяновской области, сообщает прокуратура Новоспасского района. Сейчас дети проходят амбулаторное лечение, у них диагностирована кишечная инфекция.

Причиной происшествия могут стать проблемы с питьевой водой, возникшие из-за паводка. По информации регионального минздрава, из взрослых сотрудников школы или контактных лиц за медицинской помощью никто не обращался.

16 апреля школу посетили главврач и эпидемиолог районной больницы, а 17 апреля — сотрудники минздрава региона и главный внештатный детский инфекционист.