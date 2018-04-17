Зачем аэропорту «Платов» скульптуры инопланетных котов?

В аэропорту «Платов» появились странные скульптуры котов-пришельцев. Что это за красота?

Известный ростовский скульптор Мария Богораз сообщила на своей страничке в соцсети, что аэропорт «Платов» украсили её работы.

Фигуры котов в фантастических доспехах понравилось далеко не всем интернет-пользователям.

Комментаторы разделились на два лагеря, одни поддерживали необычные фигуры, другие негодовали, что интерьер «Платова» изуродован.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, шумиха возникла на пустом месте.

Скульптуры Марии простояли на входе в VIP-терминал всего один день в рамках рекламной акции.