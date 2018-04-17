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Зачем аэропорту «Платов» скульптуры инопланетных котов?
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Зачем аэропорту «Платов» скульптуры инопланетных котов? 

АиФ Ростов 52 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
В аэропорту «Платов» появились странные скульптуры котов-пришельцев. Что это за красота?
Известный ростовский скульптор Мария Богораз сообщила на своей страничке в соцсети, что аэропорт «Платов» украсили её работы.
Фигуры котов в фантастических доспехах понравилось далеко не всем интернет-пользователям.
Комментаторы разделились на два лагеря, одни поддерживали необычные фигуры, другие негодовали, что интерьер «Платова» изуродован.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, шумиха возникла на пустом месте.
Скульптуры Марии простояли на входе в VIP-терминал всего один день в рамках рекламной акции.
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