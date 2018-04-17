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Мастер-класс «Секреты ораторского искусства» вдохновил губкинцев
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Мастер-класс «Секреты ораторского искусства» вдохновил губкинцев 

Вестник района Гагаринский 49 минут назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Мастер-класс «Секреты ораторского искусства» организовало студенческое научное сообщество юридического факультета Губкинского университета 10 апреля. Мероприятие провел основатель тренинг-центра риторики и ораторского искусства «Академия РитОрИс» Александр Рандэльф.
Чтобы преодолеть страх публичного выступления и донести необходимую информацию до слушателей, нужно выполнить ряд практических упражнений. Получить навык выступлений перед публикой, научиться правильно формулировать свои мысли и доносить их до слушателей очень ценно для ребят, особенно когда обучение проходит в интересной форме. Интерактивные игры и командные упражнения дали возможность проявить себя каждому участнику.
Также при подаче информации важную роль играет подходящие позы для выступлений, использования специальных фраз для привлечения внимания и многое другое.
В завершение мастер-класса губкинцы получили рекомендации по грамотному построению своего выступления.
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