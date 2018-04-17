Красноярского министра оштрафовали за нарушение при заказе подарков для детей-инвалидов

КРАСНОЯРСК, 17 апреля. / ТАСС /. Министра соцполитики Красноярского края Галину Пашинову оштрафовали на 30 тыс. рублей за контракт на поставку новогодних подарков для детей-инвалидов с недобросовестным поставщиком. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе управления федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Красноярскому краю.

По данным ведомства, министерство заключило контракт на поставку подарков с победителем аукциона ООО «МирФирм». При этом установлено, что на момент заключения контракта сведения об учредителе общества были включены в реестр недобросовестных поставщиков.

"Министр привлечен к административной ответственности за нарушение действующего законодательства о контрактной системе при заключении контракта. Ему назначено наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей. Он может обжаловать это в течение десяти дней", — сообщили в ФАС.

В минсоцолитики заявили ТАСС, что не согласны с этим решением. «Допуск к участию в электронном аукционе и определение победителей осуществлялся не министерством, а аукционной комиссией агентства государственного заказа Красноярского края. При этом ни в момент проведения аукциона, ни на момент заключения контракта, ни на момент принятия решения ФАС, единая информационная система закупок (ЕИС) не выдавала информацию о наличии сведений о победителе и его учредителе в реестре недобросовестных поставщиков», — сообщили в министерстве.

По данным министерства, сейчас в реестре недобросовестных поставщиков находится ИП Матченко В. В. как отдельный хозяйствующий субъект. А учредителем «МирФирм» выступает «физическое лицо Матченко В. В., который в реестре недобросовестных поставщиков не значится». «Гражданский кодекс РФ разграничивает понятия гражданина как физического лица и гражданина как индивидуального предпринимателя. Таким образом, государственный контракт был заключен с победителем аукциона, который соответствует требованиям объявленных условий для определения поставщика

Отметим, что жалоб от получателей подарков на качество конфет не поступало», — сообщили в минсоцолитики края.