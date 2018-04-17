Юнкоры создали свои первые шедевры

В Музейном центре Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства прошло очередное занятие проекта «Академия народных ремесел».

Юнкорам «Вечерней Москвы» показали, как слепить чашку из неприметного куска глины, как резать стекло, научили делать настоящие произведения искусства из обычного линолеума.

Прозрачное творчество

Создание витража начинается с вырезания фигуры из цельного куска стекла. Для этого используется алмазный резак, который входит в стекло, как в масло. Однако только на первый взгляд все легко: резак практически невозможно повернуть в сторону, а линию разреза прерывать нельзя. Так что если хотите получить какую-нибудь округлую фигуру, придется попотеть.

Аккуратно проворачиваю кусок стекла под быстро вращающимся алмазным стержнем.

— Надо опасаться не резака, а стекла: о его края легко порезаться, — комментирует Татьяна Тапуть, помощница ведущей мастер-класса. — Обязательно надевать защитные очки и фартук — чтобы не засыпало стеклянной крошкой.

Дальше — самое интересное: склеить разрозненные куски стекла. Для этого нужно прокапать края разреза серной кислотой, паяльником расплавить свинец и залить стыки стекла. Шедевр готов.

Линолеум как искусство

На столах лежат приготовленные обрезки бежевато-серого линолеума, куски черной копирки и резцы. Сначала рисунок надо перевести, потом вырезать. Следующий этап — окрашивание гравюры масляной темно-синей краской. Последний этап — печать на офортном станке.

— В качестве груза или механизма печати используем вал, который является составной частью офортного станка, — поясняет Ольга Багина, методист музейно-просветительского центра Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, — дома можно использовать обычный малярный валик или столовую ложку.

Юнкор Максим Липовецкий подходит к станку, кладет рядом с валом покрашенную гравюру, листок, на котором она отпечатается, еще один обычный листок и, наконец, мягкие слои войлока. Крутит колесо, с помощью которого придается движение валу, и получает готовую гравюру.

Керамическая кружка

Что сложного в том, чтобы слепить чашку из глины? Берешь материал, который похож на пластилин, придаешь ему любую форму, ждешь, пока высохнет, и все, можно наливать чай. Но нет.

Чтобы из глины получилось достойное изделие, придется изрядно потрудиться. Сначала разогреть: некоторое время разминать глину в руках. Большим пальцем продавливается дно, посуде придается форма. Для ручки скатать отдельный кусок глины. Прилепить к чашке его просто так не получится — в помощь идет зубная щетка с влажной липкой глиной, которую используют в качестве клея. Можно нарисовать на кружке любой узор или сделать надпись. Главное — успеть вовремя, пока глина не затвердела. И подождать, пока высохнет. Час? День? Две недели! Далее — покрыть глазурью, и в печь. Сразу пользоваться изделием нельзя: сначала пусть служит сувениром.