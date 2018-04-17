89 жительниц Белгородской области получат знак «Материнская слава»

89 жительниц Белгородской области наградят почетным знаком «Материнская слава», сообщили в областной Думе

В соответствии с региональным законом почётным знаком награждаются матери, проживающие на территории региона не менее 20 лет, родившие или усыновившие трёх и более детей, достойно их воспитывающие, ответственно относящиеся к семье, выполнению родительского долга и ведущие добропорядочный образ жизни.

Список представленных к награде в 2018 году уже утвердили. Почетные знаки будут вручены многодетным матерям к Международному дню семьи, который отмечается 15 мая.