Объявлен состав жюри премии «Лицей» 

Москва, 17 апреля 2018 г. Во втором сезоне на конкурс поступило 3069 работ, из которых экспертный совет выбирает короткий список из 20 произведений. Короткий список будет объявлен 15 мая. Читать и оценивать книги финалистов будет жюри под руководством Льва Данилкина — литературного критика, писателя, лауреата премии «Большая книга».
"Лицей" вызывает разом уважение и тревогу. Это большая, сложная, спроектированная искусными инженерами машина, работающая на редком и высокооктановом топливе. Слепому видно, что характеристики этой машины позволяют ей не только на равных участвовать в премиальном чемпионате, но и, в перспективе, влиять на то, как будет выглядеть отечественный литературный «иконостас» в будущем, — говорит Лев Данилкин. — К началу июня, когда придёт время отчитаться о впечатлениях, было бы здорово узнать не только имена победителей — но и ответы на несколько вопросов. Правда ли, что эпоха литературоцентризма закончилась и литература в России стала делом сугубо индивидуальным, родом нишевого развлечения — или наоборот: это последний надежный — в мире постправды и фейк-ньюс — ключ к пониманию, как все устроено на самом деле. Правда ли, что наше общество одержимо историей, апокалиптическими предчувствиями, сексом и политикой.
Правда ли, что у людей до 35 лет слишком мало опыта, чтобы стать «настоящими писателями». Правда ли, что хороший текст сейчас — это «лучшие слова в лучшем порядке» — или наоборот: то, что не лезет ни в какие ворота, не соответствует никаким представлениям о «норме» и «каноне». Правда ли, что все сколько-нибудь перспективные авторы в России— это всего лишь эпигоны Лимонова. Правда ли, что настоящие романы начинаются с объема в 500 страниц. Ну и плюс мечта, конечно: наткнуться — если очень повезёт — на «тот самый», заветный текст. Грааль, ради обнаружения которого и проектируются такие сложные механизмы поиска — и устраиваются все литературные «соревнования».
Также в жюри вошли:
издатель и редактор Елена Шубина,
историк литературы и литературный критик Юлия Подлубнова (Екатеринбург),
поэт и переводчик Марина Бородицкая,
лауреат премии «Лицей» в номинации «Поэзия» Владимир Косогов (Курск),
лауреат премии «Лицей» в номинации «Проза» Кристина Гептинг (Великий Новгород).
Лауреатов в номинациях «Поэзия» и «Проза» объявят в день рождения Александра Сергеевича Пушкина 6 июня на Красной площади. В каждой номинации жюри присудит три приза: за первое место — 1200000 рублей, за второе место — 700000 рублей, за третье место — 500000 рублей. Общий призовой фонд составляет 4800000 рублей. Произведения лауреатов «Лицея» будут опубликованы на сайте премии и в одном из крупнейших российских издательств.
Учредители премии: группа компаний «ЛОТТЕ» в России (АО «ЛОТТЕ РУС» и ООО «Лотте Конфекшнери»), Российский книжный союз, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Литературный институт им. Горького, Ассоциация литературно-художественных журналов, "Российская газета", "Литературная газета", «Центр поддержки отечественной словесности».
Cпонсор премии — группа компаний «ЛОТТЕ», крупнейший холдинг Южной Кореи, основанный в 1967 году в Сеуле и объединяющий более шестидесяти компаний.
Официальный сайт премии www.pushkinprize.ru