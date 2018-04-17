«Подустали штамповать». Автор критикуемых скульптур Уфы о своих работах

Известному скульптору Халиту Галиуллину принадлежит авторство многих памятников в Уфе: дворнику у ТРК «Мир», геодезистам и землемеру у зданий Россреестра, домика куницы на ул. Ленина. Но всенародную известность он получил после появления скульптурного семейства в парке имени Ивана Якутова . Одни уфимцы устраивают на их фоне семейные фотосессии, другие негодуют по поводу размножения в детском парке «уродцев с лицами инопланетян».

Рулит заказчик

Светлана Истомина, «АиФ-Башкортостан»: Халил Халимович, кому принадлежит идея серии скульптур в стиле «а-ля 50-е»?

Халит Галиуллин: Заказчик — город, управление дизайна и рекламы. Впервые я столкнулся со скульптурами в советской стилистике у торгового центра «Башкирия». Но там была какая-то концепция, мы обнаружили осколки, сделали реставрацию, скульптуры получились аутентичные, гипсовые — там это впечатляет. С парком Якутова пошёл небольшой повтор, нам не хотелось ту же «музыку играть»: девушек с вёслами, пионеров с горнами и т.п. Нам выдали указания, кого ставить, мы попытались возражать: давайте уйдём от стереотипа, лучше сделаем меньше скульптур, но креативнее, пусть это будут не просто манекены, может, задействуем тему камня. Но решающее слово оказалось за заказчиком.

Но мы стараемся уходить от установок, привнести своё. Тема семьи давно витала в воздухе, ждала воплощения. В детском парке она, мне кажется, хорошо пошла. Здесь всё органично: дети-родители, бабушки-дедушки, птицы-животные…

— Но критикуют больше за качество исполнения: материал и цвет, пропорции фигур, одинаковое выражение лиц…

— Согласен, лица получились однотипные: одинаковость пошла от парня, который нам помогает лепить фигурки. Он делал от души, не нахалтурил, но, как ни старался, лица получались одинаковые. Я просил его немного изменять губы, разрез глаз, форму носа, но не получается у него почему-то! В одной из работ — мама с младенцем — пришлось самому женщине лицо подправить, поживее сделать. На все рук не хватает… Но мне не кажется, что там страшные лица, ведь и люди разные…

Мы тоже во многом ограничены: заказчик подгоняет, иногда пытаемся доработать, отшлифовать, поиграть цветом, чтобы фигуры обрели индивидуальную законченность, но заказчик подгоняет. Бывало, еще «горячую» скульптуру вывозили из мастерской. Машина приезжает: готово? Готово, но надо просохнуть. Нет, давайте — грузите, повезли.

Крепкий и устойчивый

— Вы как профессиональный скульптор не пытаетесь противостоять этой профанации?

— По возможности пытаемся, но особо не возражаем: ну откажемся — сделают другие, еще хуже, из какого-нибудь пенопласта или монтажной пены. Сегодня всё просто: захотел какой-нибудь сотрудник ЖКХ отличиться — лепит скульптуру. Примеры — лось Орджик, на Комарова стоял, людей пугал, или кошмарный клоун у Госцирка… Когда его подпортили вандалы, меня попросили исправить, я отказался: говорю, лучше поставьте куда-нибудь на территорию детского сада, там он более-менее будет смотреться.

Меня иногда спрашивают: как ты, профессионал, берёшься за парковые статуи? Но, вообще-то, эта работа для скульптора. К слову, далеко не все скульптуры выполнены непосредственно мной. Мои работы — девочка с книгой, многодетная семья, женщина с младенцем, девочка с кошкой, мальчики на качелях, пара, ожидающая ребенка. У меня есть помощники, в том числе сын Тимур, тоже скульптор.

— Не считаете, что материал, из которого выполнены скульптуры, смотрится как-то дёшево?

— Не думаю. Файбергласс, — нетканая материя, как бы пропитанная стеклом. Со временем он становится жёстким и прочным, мало уступает металлу. На него хорошо ложится краска. Была мысль обратиться к бронзе, но для такого количества было бы очень дорого. Кроме того, бронза технически сложнее: и фундамент под неё надо делать, и в производстве, и в монтаже сложнее.

— А кто выбрал этот, мягко говоря, спорный цвет для композиций?

— Чего только я не выслушал по этому поводу! Но не считаю, что цвет — такая уж беда — не красный же, не черный. Посмотрите, что в городе творится: мальчика-кураиста у «Искры» зачем-то покрасили в черный цвет, он облупился. И такая «красота» на главной улице города. Возьмите дворника у фирмы «Мир» перекрасили в желтый, якобы, бронза чернеет, зеленеет. Но ведь можно её иногда чистить! Сначала подумал — вандалы… К сожалению, но авторских прав на дворника у меня уже нет.

Устали штамповать

— В парке Якутова появятся новые скульптуры?

— Честно говоря, мы подустали штамповать одно и то же, а тут опять навязывают пионеров, спортсменов и т.п. Постараемся перебороть эту тенденцию, придумать что-то пооригинальнее. Учли критику, работаем над тонировкой, усложняем цвет, делаем под патинированную бронзу — держится хорошо и не окисляется, но это кропотливая работа плюс удорожание. С таким покрытием сделали «клон» девочки с книгой для детской библиотеки Уфы. Собственно, изначально ту девочку, которая установлена в парке, делали для библиотеки. Но она показалась им слишком крупной, взрослой. Ну, думаю, жалко, если труд пропадёт. Привезли её в парк Якутова для образца — показать, какой будет аллея. Мэру она приглянулась, говорит, оставляем, тут хорошо смотрится. Через некоторое время мне звонят из библиотеки: «Нашу девочку украли!» Успокоил — будет вам новая, ещё лучше.

— Для города что-нибудь более масштабное делаете?

— Уже готов крылатый конь Акбузат, его заказывал Октябрьский район для установки на проспекте Салавата Юлаева, но пока не могут найти финансы. Практически готов памятник пограничнику с собакой — его установят в парке Победы в конце мая, ко Дню пограничника. Работа масштабная, серьёзная, в качестве консультанта выступил ветеран погранвойск. Может, кто-то и в нём найдёт изъяны, критиков много.

— Спокойно. На каждый роток не накинешь платок, каждый имеет своё мнение. Но, считаю, если кому-то не нравится — говори, но не надо хаять. Автор имеет право на самовыражение. Помню в Питере, мы, два студента-скульптора зашли на международную выставку в «Манеж»: на входе спотыкаемся о какой-то швеллер, тётенька-смотритель шикает на нас: «Осторожно, это экспонат!». Думаю: «ё-моё, что за экспонат!» Прошли дальше: какие-то гвоздики на доске, мусорные бачки, фантики, крыса бегает… Ну нравится автору такое искусство, ради Бога, люди так видят, так работают.

Хуже, когда, как сегодня мы наблюдаем, идет пропаганда авангардного искусства и попутно отрицается все традиционное: «Это несовременно!» У меня тоже есть вопросы к некоторым уфимским памятникам и арт-объектам. Например, я бы не сказал, что памятник Исмагилову так уж хорош, но он есть, автор старался. Далее: фонтан «Семь девушек» — на мой взгляд, фигуры слишком масштабные, изгибы рук неестественные, известный танец можно было бы обыграть более изящно. Та же «Аrt-Тerria», которую наши искусствоведы взахлёб расхваливают. Согласен, есть достойные работы, но некоторые вызывают отторжение: то ли недоделанные, то ли переделанные, то ли недодуманные… Хотя мрамор сам по себе красивый материал, его трудно испортить. А вообще, любой взгляд на искусство субъективен. Одни признают традиционное искусство, другие — только авангард.

Масштабы критики в наш адрес считаю преувеличенными: когда принимали скульптуры, большинство посетителей парка нас благодарили, даже обнимали. Была пара реплик недовольных, как без этого. Но главное — мы работаем, не семечки щёлкаем. Наверное, работы могут быть и лучше, и хуже, но не надо то, что мы сделали для детей, ругать и считать халтурой.