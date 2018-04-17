Вот так животные умеют любить: 30 трогательных фото про материнский инстинкт

Термин «материнский инстинкт» появился в середине XIX века, чтобы обозначить психоэмоциональное состояние матери, стремящейся защитить и обезопасить своего ребенка. Действительно, каждая мать любит и защищает свое дитя, это чувство «естественно». Именно поэтому в XIX веке начали рассуждать о возможности наличия у человека такого материнского инстинкта, как у животных.

Котики / Фото: a_codepoet

Впрочем, по мнению большинства современных ученых, материнского инстинкта у человека вообще нет. По словам французского психолога Вероники Буро Лувэ, материнский инстинкт в реальности — это процесс, проистекающий из глубин сложного психического механизма, и поэтому представляет собой противоположность инстинкту.

По мнению антрополога Франсуазы Эритье, под термином «инстинкт» подразумевается нечто, помимо нашей воли заставляющее нас вести себя, как представителей определенного вида. Такое объяснение подходит для поведения животных, но неприменимо к человеку, обладающему сознанием, самосознанием и чувствами.

Лемуры / Фото: Jill Mitchell

Нейробиолог Катрин Видаль утверждает, что факт наличия материнского инстинкта у животных очевиден. Но есть ли подобный инстинкт у человека? По мнению ученого, работа человеческого мозга не может подчиняться исключительно гормонам: нельзя забывать о психической и социальной составляющей человека.

Согласно мнению психолога Мариз Вэйан, понятие «материнский инстинкт» можно применять к животным, но, говоря о человеке, подобная терминология неуместна. Клинический опыт и даже простое наблюдение наглядно показывают, что врожденного и генетически предопределенного материнского инстинкта у людей не существует.

Морские котики / Фото: Donna Nook

В то же время, как и любое человеческое существо, молодая мать подвержена влиянию своего бессознательного, своей личной истории, истории своей матери и семьи. Ее отношение к собственному ребенку связано с ее прошлым, связью с отцом, давшим жизнь ребенку, с ее видением будущего.

Мариз Вэйан утверждает, что в этом нет ничего инстинктивного, это индивидуальная психологическая зрелость каждой молодой матери. Кроме того, приписывание женщинам материнского инстинкта низвергает женщину до уровня животного, самки, сокращает роль женщины до функций существа, дающего жизнь, отрицая индивидуальный путь каждой молодой матери, отрицая интенсивность психической работы и подсознания.

Обезьяны / Фото: Eric Heupel

При этом идея о «естественном», врожденном, инстинкте вызывает чувство вины у многочисленных женщин, не стремящихся защитить новорожденного ребенка и не испытывающих к нему эмоциональной привязанности сразу после рождения.

Впрочем, иногда любовь к малышу появляется у матери только через некоторое время после родов. По словам доктора Эвелин Петрофф, одна из ее пациенток испытала материнские чувства к новорожденному только через три дня после его появления на свет.

Степные собачки / Фото: Desktop Nexus

Матери пришлось рефлексивно помочь своему ребенку, который поперхнулся её молоком. Тогда она действительно почувствовала себя матерью, потому что в тот момент оказалась той, на кого ребенок мог рассчитывать, чтобы выжить.

И в этом случае неважно, как мы это назовем, инстинктом или любовью, но ее рефлекс принадлежал матери, находящейся здесь и сейчас для своего ребенка.

Психоаналитик Катрин Ванье считает, что у человека проблема инстинктов отходит на второй план и полностью перестроена, переработана и реструктурирована проблемой языка, отношений с другими людьми, истории субъектов.

Пантеры / Фото: Desktop Nexus

Материнский инстинкт вплетен в личную историю каждой женщины, из чего возникает или нет возможность для нее быстро найти связь со своим ребенком. Именно это известный британский педиатр и детский психоаналитик Дональд Вудс Винникотт называл «первичной материнской озабоченностью».

Таким образом, с точки зрения формального психоанализа, материнского инстинкта у женщин не существует. При этом антрополог Франсуаза Эритье считает, что речь идет не об инстинктах, а о желаниях. Впрочем, желания могут и отсутствовать.

Медведи / Desktop Nexus

Желание стать матерью возникает благодаря стремлению размножаться, то есть давать жизнь, а также необходимостью (и сопутствующим желанием) защищать. Из совокупности этих процессов и развиваются отношения матери и ребенка, которые могут сопровождаться очень сильными эмоциями, но при этом быть не связанными с инстинктами. По мнению антрополога, материнская любовь — это ментальный и социальный конструкт, который с детства выстраивается у каждой личности.

С точки зрения нейробиолога Катрин Видаль, человек по своей природе разнообразен и сложен. Его поведение не может быть запрограммировано, потому что человеческий мозг уникален: кора головного мозга у человека гораздо более развита, нежели у любого животного, включая обезьяну.

Выдры / Фото: Mike Baird

Именно поэтому, благодаря своему самосознанию, Homo Sapiens способен обойтись без инстинктивных программ, зависящих от гормонов. Все, что относится к инстинктам у животных, контролируется у человека культурой. Человек способен осознанно объявить голодовку, или отказаться от сексуальности.

Каждый человек уникален, потому что мозг каждого из нас постоянно развивается во взаимодействии с нашим окружением. Отношения женщины со своим ребенком — продукт ее личной истории, а также социального, экономического и политического контекста, в котором этот ребёнок был рожден.

Кенгуру / Фото: Durova

Психолог Мариз Вэйан подтверждает: даже если женщина испытывает по отношению к своему ребенку наисильнейшую любовь и абсолютнейшую нежность с самого момента его появления на свет, сила этих чувств никак не связана с инстинктами, но является результатом личной истории каждой женщины.

По мнению психоаналитика Катрин Ванье, материнская любовь не является врожденной, но в то же время ей нельзя научиться. Она либо есть в нас, либо нет. Чаще всего без нашего ведома материнская любовь формируется с самого детства, до беременности и даже после рождения ребенка.

Бегемоты / Фото: rokyubu

Итак, материнский инстинкт, в строгом понимании этого термина, не присущ человеку. В то же время, материнская любовь строится на взаимодействии психических и социальных факторов, которые являются индивидуальными для каждого человека. Кроме того, материнская любовь, как ментальный и социальный конструкт, представляет собой результат личной истории каждой женщины, при этом может развиваться в течение всей жизни матери, в зависимости от социального, культурного и политического контекста.

Тюлени / Фото: Teddy Llovet

Обезьяны / Фото: Al Peabody

Белки / Фото: Margarit

Коалы / Фото: Alan Stoddart

Волки / Фото: David Mech / USGS

Леопарды / Фото: Desktop Nexus

Зубры / Фото: Dan Dzurisin

Зебры / Фото: Market Wallpapers

Лебеди / Фото: L. C. NA ttaasen

Львы / Фото: Tambaco the Jaguar

Красные панды / Фото: Maia C Панды / Фото: rad studio

Леопарды / Фото: Tambaco de Jaguar

Слоны / Фото: wix Обезьяны / Фото: Taro Taylor

Белые медведи / Фото: HDWallpapers

Лошади / Фото: fondosgratis

Белые медведи / Фото: Goldy Lady

Пингвины / Фото: Martha de Jong-Lantink