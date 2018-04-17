Вернётся через 40 лет: американский фотограф начал поиски новосибирцев, которых снимал в 1970-х

Известный американский фотограф Натан Фарб ищет новосибирцев, которые в 1977 году попали в его фотопроект The Russians («Русские»), — осенью фотограф планирует приехать в Сибирь для съёмок фильма.

«В апреле этого года выставка The Russians проходит в калифорнийском музее холодной войны. Последние события вновь сделали актуальной тему противостояния России и США. А сам фотограф хочет вернуться в Сибирь, надеясь встретить людей, которые в 1977 году были моделями его знаменитых работ. Таким образом проект The Russians продолжится и соединит две эпохи», — рассказал корреспонденту НГС знакомый Натана Фарба Андрей Филимонов . Филимонов написал сценарий для фильма, который будет снимать в Новосибирске немецкая киногруппа во время приезда американского фотографа осенью 2018 года.

Натан Фарб приезжал в Новосибирск в 1977 году вместе с делегацией Информационного агентства США (United States Information Agency). В Новосибирске Фарб снял несколько сотен чёрно-белых портретов жителей города — НГС уже общался с несколькими участниками тех съёмок.

Большую часть фотографий Фарб сделал во время прогулок по городу, снимая прохожих «с бедра», чтобы не привлекать внимания милиции. Разрешения на съёмку у Натана не было, а отснятые пленки он тайно переправил в США через дипломатическую почту.

Когда Фарб вернулся домой, New York Times опубликовала его фоторепортаж из Новосибирска под заголовком «Советские люди немногим отличаются от нас». Через некоторое время в США и Германии вышел альбом The Russians с авторским подзаголовком: «Я хочу, чтобы вы полюбили этих людей».

«Работая в Сибири, я хотел отбросить стереотипы и пропагандистские штампы, чтобы рассказать о том, каковы эти люди в реальности. Я чувствовал, что создаю документ эпохи. В этом заключалась моя миссия: найти человека. Русские были для нас под запретом, так же, как и мы для них. Красивые женщины. Это было так неожиданно — увидеть их в Сибири. До поездки в СССР я думал, что все русские женщины выглядят как жена Хрущёва. Было приятно ошибиться», — передал Андрей Филимонов воспоминания Натана Фарба по поездке в Сибирь в 1970-х.

Натан Фарб просит откликнуться тех, кто узнает себя или своих знакомых на его фотографиях сорокалетней давности. Целиком весь проект The Russians можно посмотреть на персональном сайте автора.