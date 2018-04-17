Сделай доброе дело! 

В следующее воскресенье всех неравнодушных людей приглашают присоединиться к проекту #Добрые крышечки. Участие в этом мероприятии дает возможность собрать средства на помощь больным детям. Также будет освоен раздельный сбор мусора.
Крышки, которые остаются после использования продукции, хранящейся в пластиковых бутылках, можно сдать в пункты приема на переработку. Переработка производится на заводе. Предприятие, в свою очередь, перечисляет деньги на счет Благотворительного фонда «Волонтеры — в помощь детям-сиротам». А фонд уже помогает больному ребенку. Эта акция началась еще в 2016 году, в ней участвуют многие города и районы города. В Косино-Ухтомском районе присоединиться к этому мероприятию инициировали общественные советники района во главе с председателем Андреем Бондаренко. «Добрые крышечки» будут собирать 22 апреля на бульваре в Кожухово. Начиная с 14.00, все желающие могут сдать крышки в специально установленной для этого палатке.