Сделай доброе дело!

В следующее воскресенье всех неравнодушных людей приглашают присоединиться к проекту #Добрые крышечки. Участие в этом мероприятии дает возможность собрать средства на помощь больным детям. Также будет освоен раздельный сбор мусора.