Анекдоты о чукчах: почему в СССР стали троллить именно этот народ

Представители всех народов сочиняют про себя анекдоты. Так, жители нашей страны часто рассказывают коротенькие смешные истории, в которых русский удивляет своей смекалкой и находчивостью какого-нибудь немца или француза. Или всем известные анекдоты про евреев, которые придумывают они сами. Но чукчи, пожалуй, удерживают негласное первенство на юмористическом поприще.

Малоизвестный народ

Обилие забавных историй, связанных с представителями этого народа, просто зашкаливает, как и популярность таких анекдотов на всем постсоветском пространстве. Ни один лингвист, историк или этнограф не ответит со стопроцентной уверенностью, почему именно чукчи стали персонажами такого количества смешных коротких рассказов. Поэтому существует несколько версий.

Первые анекдоты об оленеводах и охотниках Крайнего Севера появились уже в эпоху СССР, до этого про обитателей тундры жители более южных широт мало что знали. Причем, поначалу шутили про якутов, но вскоре пальму первенства у них прочно перехватили чукчи. [С-BLOCK]

Популярность подобных анекдотов объясняется тем, что о непростой жизни и быте малочисленных народов, живущих за Полярным кругом, можно было сочинить любую небылицу, в которую слушатели легко верили. Так что первые смешные истории о чукчах придумывали не они сами, а жители более южных широт.

Это впоследствии, выучив русский язык и послушав анекдоты, оленеводы и охотники из тундры стали сами сочинять разные забавные истории. Отличительной чертой этих коротких рассказов является оригинальная логика и самобытная находчивость чукчей. Персонажи смешных историй совершают поступки, которые поначалу кажутся нелогичными, но вскоре выясняется, что их действия вполне обоснованы.

Рассказывая анекдоты про чукчей, жители более южных широт часто высмеивают закостенелость собственных представлений о жизни и неспособность правильно понять особенности быта северных оленеводов и охотников.

Фильмы и книги

Еще одной причиной популярности анекдотов про чукчей стали фильмы и книги советского периода отечественной истории. В этих произведениях жителей Заполярья изображали людьми наивными, доверчивыми, простодушными. Так в культуре СССР сформировался типологический образ чукчи, которого с легкостью могли обмануть нечестные торговцы, заплатив сущие гроши за оленьи шкуры и моржовую кость.

Больше всего на формирование данного образа повлиял художественный фильм «Начальник Чукотки» (1967 год), который выпустил на экраны режиссер Виталий Мельников . Картина имела успех среди зрителей, ее посмотрели практически все жители страны. В этом фильме, как и во многих других произведениях, чукчи были показаны наивными простачками. [С-BLOCK]

Интересно, что данную кинокартину сурово раскритиковали члены магаданского областного комитета компартии и сотрудники Северо-Восточного НИИ. Правда, они не сказали, что обиделись за своих земляков, а просто написали открытое письмо авторам фильма «Начальник Чукотки», обвинив их в искажении исторической правды.

Впрочем, созданный кинематографистами и писателями образ оленевода, который все понимает буквально, считает чудом любое техническое устройство и постоянно произносит слово «однако», вызвал ироничное отношение среди жителей СССР. Большинство советских граждан прекрасно понимали, что выживать в суровых условиях тундры могут только находчивые, сильные духом и предусмотрительные люди.

Вероятно, диссонанс между реальными оленеводами, выносливыми и закаленными людьми, которые не пасуют перед трудностями, и их образом, насаждаемым в массовой культуре, породил большую часть анекдотов.

Чукчи любят посмеяться

Сами чукчи прекрасно понимали, что книги и фильмы об их жизни и быте не соответствуют реальности. Они смотрели картину «Начальник Чукотки» с удивлением, смеясь над неправдоподобностью показанной истории.

Оленеводы и охотники суровой тундры, вообще, высоко ценят юмор. Оптимистичный настрой помогает им выживать в условиях Заполярья. Интересно, что среди чукчей встречались люди, которые жили за счет шуток и забавных историй.

Талантливые рассказчики и выдумщики веселили народ, гастролируя по стойбищам. Этих народных юмористов очень уважали. Обладая способностью поднимать людям настроение, можно было безбедно существовать, не охотясь на моржей и не бегая за оленьими упряжками. [С-BLOCK]

Долго грустить, пребывать в унынии и меланхолии — такое чукчам не по нраву. Плаксивых детей они считают дурно воспитанными, а у девушки с веселым нравом больше шансов удачно выйти замуж, чем у задумчивой тихони.

Поэтому анекдоты оленеводам понравились. Вскоре они сами стали сочинять короткие истории, в которых сполна отразился национальный характер и самобытный менталитет этих людей.

Колоритный этноним

Возможно, именно чукчи стали персонажами многочисленных анекдотов о жителях Заполярья, потому что у них весьма колоритный этноним, непривычно звучащий для русского уха.

Примечательно, что сами оленеводы и охотники тундры называют себя луораветланами. Это слово переводится с их языка просто как «люди». А устоявшийся этноним возник от переиначенного слова чаучу (чавчу), которое означает «богатый оленями». Так представлялись гордые аборигены Крайнего Севера прибывшим туда русским колонистам.

Значительное несовпадение менталитетов, образа жизни, быта, традиций чукчей и уроженцев более южных широт могло породить множество нелепых ситуаций. Люди не сразу научились понимать друг друга, часто попадая впросак. Это также могло вызывать смех.

Позиция властей страны

Есть версия, что руководство СССР намеренно насаждало в массовом сознании образ наивного простачка-чукчи, побуждая к этому деятелей культуры. Вероятно, в советском обществе отмечалось настороженное отношение к непонятным оленеводам и охотникам с Крайнего Севера.

К тому же, власти страны хотели как-то оправдать колонизацию огромных территорий, ранее занимаемых чукчами, освоение природных ресурсов их исконных земель. Поэтому представителей данного народа намеренно изображали людьми хорошими, но неспособными самостоятельно организовать свою жизнь.