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Казачий парад пройдет 21 апреля на Театральной площади Краснодара
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Казачий парад пройдет 21 апреля на Театральной площади Краснодара 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Парад посвящен 27-й годовщине принятия закона о Дне реабилитации кубанского казачества.
Торжество откроет праздничный молебен в 10.00 у собора Александра Невского. После этого казачьи расчеты выстроятся у памятника Екатерины II и торжественным строем пройдут от улицы Соборной до Театральной площади города по улице Красной.
В 12:00 начнется торжественное прохождение парадных расчетов Кубанского казачьего войска.
На главную площадь столицы Кубани взвод Почетного караула вынесет регалии Кубанского казачьего войска. Торжественным маршем пройдут взвод барабанщиков Новороссийского казачьего кадетского корпуса, пешая и конная группа Почетного караула, парадный расчет казаков, участвовавших в юбилейном параде Победы на Красной площади в Москве, артисты Кубанского казачьего хора, расчеты исторических отделов и округа войска, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска.
АиФ — Юг: последние новости
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