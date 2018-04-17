Фестиваль «Звезды Русского радио»: Елка перевоплотилась в гейшу, а Гагарина похвасталась стройной фигурой 

В Crocus City Hall состоялся фестиваль «Звезды Русского радио».
В этом году «Русское радио» подготовило для своих слушателей настоящий сюрприз — большое интерактивное шоу! Слушатели радиостанции могли в реальном времени следить за событиями фестиваля, просто включив радио. А те, кто пришли на концерт, стали непосредственными участниками прямого эфира. Радиостанция подарила возможность не просто увидеть выступления любимых артистов, но и заглянуть за кулисы благодаря прямым включениям.
На красной дорожке и сцене появились все главные звезды эстрады и «Русского радио». Свои хиты исполнили Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Владимир Пресняков, Вера Брежнева, Юлианна Караулова, Нюша, Егор Крид, 5sta Family и многие другие. Артисты радовали зрителей не только своими композициями, но и яркими образами. Так, Елка появилась на фестивале в образе японской гейши, Полина Гагарина выбрала для выхода в свет обтягивающее платье, выгодно подчеркивающее ее фигуру, над которой она много трудится вместе с тренером, а Юлианна Караулова продемонстрировала свои стройные ноги в наряде с разрезами.
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Фото:пресс-служба